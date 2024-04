Santano, secretario de Estado de Transportes, rechaza el túnel del vial de Jove: "Trabajamos en un proyecto semisoterrado y que en algunas zonas pueda estar cubierto por una losa"

"Con la información que ya existe, la complejidad y los riesgos, ha quedado muy claro que el proyecto del túnel para el vial de Jove no da solución al Puerto". Así lo ha recalcado esta mañana, una vez más, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, tras la reunión del consejo de adminsitración de Gijón al Norte. El "número dos" del Ministerio ha recalcado, como ya hiciera hace unos días Óscar Puente, que no van a imponer ningún proyecto a Gijón sobre el nuevo acceso a El Musel, pero sí ha reiterado que la idea de Transportes pasa por ejecutar una vía por el trazado ya marcado "que puede tener partes en superficie y otras semienterradas, en trinchera o incluso con un falso túnel con losa. "Creemos que vamos a ser capaces de establecer un punto de equilibrio y de acuerdo con Ayuntamiento y Principado", ha asegurado Santano, que también ha destacado su compromiso con la mejora de los accesos portuarios por Aboño.

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible se presentó ante los medios tras la reunión del consejo de adminsitración de Gijón al Norte y tras, como él mismo aseguró y había compartido a través de sus redes sociales, "haber pisado el terreno" por el que está previsto construir el vial de Jove. "Había visto planos, lo había visto por Google Maps... pero no lo había pisado, y hoy he estado en el hospital, que tiene una vista espetacular", ha confesado Santano, que se detuvo en la zona oeste gijonesa de la que entraba en la ciudad, en coche, procendente de Irún, donde reside.

La visita sin previo aviso y en solitario ha encolerizado a los vecinos que, precisamente, se encontraban manifestándose a las puertas del Ayuntamiento más o menos a la misma hora que Santano visitaba Jove. "Es una vergüenza. Lo lógico es que hubiesen avisado a los vecinos", clamaron los manifestantes, que ante el "desplante" del Secretario de Estado decidieron disolver la concentración. "Si quieren hablar con nosotros, ya saben dónde encontrarnos", señaló Manuel Cañete, presidente de la FAV.

A. F.

Dando por descartado el vial de Jove, los técnicos del Ministerio de Transportes se encuentran actualmente desarrollando proyectos alternativos para los accesos portuarios que puedan encajar a Ayuntamiento y Principado. "Nuestra idea es que, quizás para verano o después podamos verlos juntos", ha apuntado Santano, que ha remarcado que en todo momento el futuro proyecto, que nunca será en túnel, será "consensuado".

Además de que no tendrá un túnel, "que por otro lado no resolvía los problemas del puerto, ya que las piezas de grandes dimensiones y las mercancías peligrosas no podrían pasar por allí", otro de los aspectos que ha dejado bastante claro Santano es que el nuevo acceso a El Musel discurrirá por el mismo trazado en el que estaba previsto construir el túnel. "Creemos que la única ventaja que tiene el trazado actual es que los terrenos son propiedad del Ministerio, y eso facilitad mucho las cosas", ha argumentado. "Creemos que hay soluciones manteniendo ese trazado sin hacer ese túnel de 2 kilómetrom, pero que al mismo tiempo den una respuesta adecuada a los tiempos en en que vivimsos .Confío en que ese proyecto saldrá adelante y lo vamos a consensuar. No le vamos a imponera las autoridades del territorio una solución que no quieran", ha insistido.

También tomó la palabra para hablar del asunto el consejero de Fomento, Alejandro Calvo. "Había dos cuestiones que hemos trasladado, que se estudien otras alternativas ante la imposibilidad de avanzar en el vial en superficie, y que los proyectos que estén en marcha se puedan agilizar", ha asegurado, en clara alusión la desdoblamiento del tramo de GJ-10 Lloreda-Veriña. En este sentido, la obra de la GJ-10, "que se encuentra en fase de estudio medioambiental simplificado, se podría licitar la obra a principios del año que viene", ha apuntado Santano.