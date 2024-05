Herminia Luque, premio "Rosario de Acuña" por "rescatar" a autoras asturianas del siglo XVIII

La escritora granadina Herminia Luque resultó ayer ganadora del premio de investigación "Rosario de Acuña" por un ensayo inédito en el que "rescata" la figura de autoras asturianas de la Ilustración. El trabajo, que la propia autora define como un estudio "desgajado" de una investigación más amplia en la que está inmersa y que incluye a escritoras de todo el país, se vio motivado por la sensación de la autora de que en aquella segunda mitad del siglo XVIII en Asturias "se concentraron una serie de escritoras que intervinieron en el mundo de las letras pese a la rareza que eso suponía en la época". Es la primera vez que el galardón se lo lleva un investigador de fuera de la región. Además, el jurado falló también ayer el proyecto ganador del apartado escolar del premio, que este año se queda en el centro educativo convocante, el IES Rosario de Acuña, gracias a dos de sus alumnas, Sara Gutiérrez y Sofía Rodríguez, que analizaron la historia de las plazas de Gijón.

El estudio de Luque lleva como título "Dichosa yo si consigo que alguna. Sororidad, coma, pedagogía y ejemplaridad en escritoras asturianas de la Ilustración" y recibe el galardón por unanimidad del jurado. La ganadora explica: "He trabajado sobre el tema de la Ilustración en dos libros anteriores y en el último de ellos ya hablaba sobre la sororidad, pero vi interesante que, en Asturias, siendo un lugar no muy poblado en aquella época, hubiese un buen número de escritoras que eran de allí o sus familias procedían de allí. No era habitual".

El ensayo se centra en cinco figuras, siendo la más conocida Josefa de Jovellanos, y que en el libro Luque aparece acompañada de Irene de Navia y Bellet, Catalina de Caso, Rita Caveda y Solares y Teresa Cónsul. "Yo no he descubierto a estas autoras, porque ya había estudios académicos sobre ellas, pero de algunas no hay ni monografías y me parecía interesante situarlas en un contexto general. Me serví de esos estudios académicos, que son fáciles de acceder, y también de mi pasión por los libros de segunda mano, algunos de ellos incluso de la época, que pude conseguir", se felicita la investigadora, que señala que fue este el apartado "más dulce" de su proceso de documentación. Aclara también la escritora que estas cinco autoras no consta que tuviesen relación entre ellas, pero sí con otras mujeres, una actitud que se demuestra especialmente el caso de Caveda y Solares. "En un prólogo suyo se ve la idea en común de estas mujeres de querer ayudar a otras mujeres. Ellas son conscientes de que su sexo la relega y que, por esto, tienen que ayudarse entre ellas", defiende la autora, que llevaba más de un año pensando en presentarse a este premio y varios más queriendo visitar Gijón. "En un viaje a Asturias, estando en Avilés, no la pude conocer porque se pusieron malos mis hijos, pero de esta no pasa", bromea. El premio, anuncia el jurado –reunido ayer en el Restaurante Ébano–, se entregará el día 17 de mayo en la Escuela de Comercio a las 12.00 horas.

Raquel Álvarez, directora del instituto organizador de los premios, explica que se presentaron dos ensayos al galardón y otros diez en el apartado dedicado a centros educativos. Destacó de estos últimos que "todos estaban muy bien estructurados", lo que a juicio del jurado denota que el profesorado de los centros participantes también está implicado en la iniciativa. "Estamos muy contentos, porque vemos que los chicos se han animado y esa era la filosofía de estos premios", agradece. Respecto al estudio premiado de las dos alumnas ya citadas, explica la directora que ambas cursan primero de Bachillerato y que titularon su propuesta como "Plazas de Gijón". "El jurado considera que, a pesar de había muchos trabajos muy bien hechos, porque los diez estaban perfectamente estructurados, este tema de las plazas resultó ser muy completo y muy original, porque analiza las plazas que hay en Gijón desde el punto de vista social, cultural, histórico y maneja muchas fuentes de información", resume. Sobre el estudio de Luque, Álvarez aclara que el jurado valoró esa idea de "rescatar" a mujeres escritoras en una época en la que su trabajo no tenía la misma visibilidad que la de sus compañeros hombres.

El jurado del "Rosario de Acuña" lo integran los periodistas José María Ceinos y Laura Mayordomo, la inspectora Noelia Ordiz, la propia Álvarez, Delio Méndez (representante del Ampa) y los exdirectores del IES Francisco Alonso y Benigno Delmiro, así como la profesora Susana del Hoyo y Montserrat López Moro, edil de Cultura.

Suscríbete para seguir leyendo