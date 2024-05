Tributo a Aquiles Tuero, el hombre que españolizó la cultura yanqui

"Aquiles es un personaje impresentable, no lo puede presentar nadie porque todo el mundo lo conoce. Es una gran persona, con profundos y personales sentimientos, que se ha dedicado gran parte de su vida a ayudar a los demás más que a él mismo. Y siempre ha estado presente cuando ha habido que resaltar la música española, incluida la zarzuela". El diplomático Yago Pico de Coaña fue uno de los invitados a la comida de homenaje al productor cultural Aquiles Tuero, celebrado en La Pondala, en el que recibió el cariño de amigos en la cercanía y también mensajes de otras personas importantes en su vida y trayectoria profesional que le mandaron un mensaje en vídeo. "Es excitante y muy potente el sentimiento que siento por este encuentro", señaló Tuero.

La periodista y escritora María Teresa Álvarez fue la encargada de presentar el acto de homenaje, celebrado en Somió, en La Pondala, en el que estuvieron presentes unas 60 personas, entre ellos el expresidente regional Pedro de Silva, el doctor en Economía Carlos Cuervo-Arango, el Padre Ángel o el síndico Manuel Fueyo. Además enviaron mensajes a través de vídeo Valentí Fuster, expresidente de la Asociación Mundial de Cardiología; Jorge Dezcallar, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, o Enrique Valentín Iglesias, economista y político uruguayo de origen asturiano.

Asistentes al encuentro en La Pondala. | Ángel González / Pablo Antuña

"No me esperaba muchos de los mensajes recibidos y de toda la gente que ha participado de alguna u otra manera. Ha estado muy bien", destacó Aquiles Tuero, que agradeció el reconocimiento en su tierra. "Siempre es muy emocionante", declaró, aunque también lanzó una pequeña crítica al Ayuntamiento de Gijón: "No hay ningún representante aquí. Este asunto es verdad que pertenece a la sociedad civil. He sido un promotor independiente. Pero soy el responsable de que el Ayuntamiento de Gijón participase en 1987 en el Desfile de la Hispanidad por las calles de Nueva York". No obstante, también agradeció que los asistentes "se movieran por sentimientos y no por ideologías, porque aquí ha venido gente de muchos ámbitos distintos", enfatizó.

El músico Armando Orbón fue el impulsor de este acto, que consideró "muy necesario": "Es una especie de reconocimiento, afortunadamente en vida, para que siga aportándonos cosas interesantes y geniales". Y se refirió también a lo que ha supuesto al figura de Aquiles Tuero: "Es un amigo, una personaje ilustre que ha mucho para proyectar la cultura española en América. Los resultados fueron extraordinarios, y aunque todo no se consiguió, sí que contribuyó a integran los elementos hispanos en Nueva York. Tuvo grandes ideas, como la de ‘Los Tres Tenores’ o la Ópera Colón".

