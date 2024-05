El batallón de los veteranos, "orgulloso"

Restaba más de media hora para que arrancara la revista naval que abría ayer los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas en Gijón cuando Ángel Antuña y José Luis Díaz ya tenían ajustada la bandera de la Asociación de Veteranos de las Fuerzas Armadas de Asturias en la barandilla del muro de San Lorenzo. "Es un orgullo tener aquí a nuestras Fuerzas Armadas y poder darles un homenaje como el que se merecen", afirmó Antuña, un jefe de cocina gijonés que recuerda con cariño la época en la que formó parte del Tercio de la Armada de San Fernando en los años 80. Ellos fueron dos de los numerosos asistentes a los que la revista naval y la exhibición dinámica les evocaron las vivencias que tuvieron como militares.

Javier Vallina y María José Fernández. / Nico Martínez

Junto a Antuña, líder de la referida asociación, se encontraba el madrileño José Luis Díaz. Él ejerce las funciones de secretario de la Hermandad Nacional de Veteranos de Infantería de Marina Española (Hevime) y desde que supo que la celebración militar sería en Asturias no dudó en que debía estar presente. "Considerando que Gijón es ya de por sí una ciudad digna a la que venir, que es un marco idílico y que no está especialmente lejos de Madrid, se daban las circunstancias para que mereciera la pena de sobra", desarrolló Díaz. Y bromeó señalando que "era el más novato de todos" cuando formaba parte de la Agrupación de Seguridad de Madrid en 1994. De las diferentes exhibiciones que se sucedieron a lo largo de la tarde por tierra, mar y aire, a Díaz le causaba especial interés la demostración anfibia de la Armada. "Allí, en Madrid, tenemos presencia de la Armada e Infantería de Marina, pero lógicamente no contamos con el mar, así que una actividad como un desembarco y maniobras como estas de Gijón son imposibles de ver", argumentó.

Carmen Méndez, Sonia Álvarez y Ana Menéndez, con el portaaviones «Juan Carlos I» al fondo. / Nico Martínez

A quien también le sorprendió esa parte fue a Javier Vallina, que actualmente trabaja como profesor pero que no olvida sus años en la Milicia Universitaria de Oviedo. "Llegué a ser sargento; de aquella, era otro ejército y se ha progresado para bien. Me han venido muchos recuerdos al ver que sigue habiendo disciplina", comentó Vallina, acompañado de María José Fernández.

La revista naval ya había dejado boquiabiertos a numerosos asistentes. Carmen Méndez, Sonia Álvarez y Ana Menéndez sacaron sus cámaras para inmortalizar un momento "único": el paso del portaaviones "Juan Carlos I". "Ahí está nuestro amigo Álvaro Romero, que es capitán; venimos a verle porque nos ha pedido que le hagamos fotos", comentaron. "Es la primera vez que vemos el buque, y es verdad que es enorme y muy llamativo", concluyeron.

