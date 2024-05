Abascal acusa en Gijón al PSOE y al PP de "no tener dignidad" en Europa: "Votan siempre juntos"

Santiago Abascal, líder de Vox, acusó ayer en Gijón al PP y al PSOE de "no tener dignidad" en el Parlamento Europeo. "Siempre estamos con normativas estúpidas y con excusas: ‘Es que esto viene de Europa, no tenemos culpa’. Lo que no tenéis es dignidad y tenéis culpa de votar mal", incidió Abascal en el acto de inicio de campaña en el Museo Pueblo de Asturias, acompañado por Carolina López, portavoz de Foro en la Junta General del Principado, y arropado por Jorge Buxadé, candidato de Vox al Parlamento Europeo, y por Hermann Tertsch y Juan Carlos Girauta, números dos y tres de la lista.

Abascal habló ante cientos de seguidores de Vox y dejó claras las líneas maestras de la campaña de la formación ultraconservadora, que se basa en una crítica feroz a las políticas europea de la llamada agenda 2030, contra el cambio climático, y también contra la actual regulación de los inmigrantes. Vox insiste en que las regulaciones europeas son un "fraude" y hace responsable al PSOE, pero también al PP, partido con el que gobierna en varias comunidades y ayuntamientos. "Votan juntos en Europa casi el 90 por ciento de la veces", recalcaron ayer los representantes de esta formación, la tercera de España en otros y escaños en el Congreso.

El líder de Vox aprovechó el escenario para realizar una defensa del ejército. "Hoy (por ayer) había hombres y mujeres que defienden a España, que juran lealtad y lo entregan todo por un sueldo mísero. Ellos deben ser el ejemplo para políticos traidores", aseguró.

Y metió en el ataque a Pedro Sánchez. "En Asturias hay buen ambiente, está su majestad el Rey, no el impostor (por Sánchez), el que se enfada si lo llamamos autócrata. Su majestad ‘fake’ la está liando parda. Va a conflicto diplomático por semana", aseguró, en referencia al choque con Milei, presidente de Argentina.

Abascal hizo contadas referencias a Asturias, casi todas en tono belicista. "Aquí se empezó una reconquista para defender nuestra patria y recuperarla. Que lo sepan aquí, en Madrid y en Rabat. Nos van a oír", gritó, metiendo en el saco a Mohamed VI, rey de Marruecos, y su relación con Sánchez. También se detuvo para hablar de la industria y del futuro de la región. "Asturias tiene que ser una comunidad próspera, con turismo, hostelería y ganaderos que puedan prosperar. Hay demasiados lobos y ganaderos con menos futuro. Si no hay minería, si no hay ganaderos, ¿qué hay? Pues una cantidad enorme de jóvenes preocupados por su futuro", destacó.

Abascal, como el resto de líderes de Vox, cargó también contra Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP. "Ahora parece ser que quiere una foto con Meloni, pero no con nosotros. Yo no le voy a pedir a Von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea) y que no cuente con nuestro apoyo. ¿Qué debaten el PP y el PSOE? Si votan juntos en Bruselas. Es una estafa".

Además, el líder de Vox evocó el lema de una famosa pancarta contra el rechazo de Naciones Unidas a la dictadura franquista para arremeter contra las críticas que este organismo ha hecho a las leyes de concordia impulsadas junto al PP. "Si ellos tienen la ONU, nosotros tenemos dos", gritó. Ese lema es el mismo que había en una pancarta que se exhibió en una manifestación celebrada en la Plaza de Oriente de Madrid en 1946, después de que la ONU excluyera a España como miembro de los organismos internacionales comprendidos en Naciones Unidas o que tuvieran nexos con esta, además de instar a retirar a los embajadores. "Adelante españoles de Asturias, a por la Reconquista de nuestra libertad, viva Asturias y viva España".

Suscríbete para seguir leyendo