El museo contagia a la música de Pipo Prendes

Una oportunidad idónea para cumplir esa doble premisa que guía al cantautor candasín Pipo Prendes: que la música sea amable y a la vez conmueva. Con esa idea, con temas adaptadas para un escenario especial, en el que también presentará algún inédito, Prendes actuará mañana viernes a las 20.30 horas en el Museo Evaristo Valle.

El artista estará acompañado al piano por Xaime Arias y a la guitarra por Fernando Pérez-Vega. "Soy un enamorado de los museos, recorro museos, hago muchas visitas, siempre tuve muchas ganas de hacer cosas en estos espacios tan llenos de belleza y arte. Creo muchísimo en el contagio y estar en sitios como el Evaristo Valle te predispone a estar algo mejor y a pasarlo mejor", confiesa. Prendes transmite una especial motivación ante este concierto: "Para mí es un marco idóneo, está pleno de cercanía, será un concierto en acústico con piano y dos guitarras, será una cosa muy especial".

El repertorio que ha preparado para esta ocasión se adapta al entorno. "Habrá canciones serenas, llenas de pasión, con sorpresa de nuevos temas que pienso estrenar", indica, antes de referirse al título, "Música en el Valle": "Va a ser una especie de valle encantado, lleno de temas clásicos, algunos míos, y otras cuantas cosas que prefiero que se desvelen en el momento". Lo que sí que subraya es que "lo que vamos a hacer es a cambiar la sordidez por la pasión y la amabilidad; es algo que me interesa mucho".

Actuar en un museo es también una gran fuente de inspiración para Pipo Prendes. "Cualquier expresión artística que me diga algo me motiva. Tengo un gran amigo, al que le hice una canción, el escultor Herminio Álvarez, y es uno de los temas que vamos a interpretar. Me interesa toda la pintura en general; voy mucho al Bellas Artes a Oviedo,y desde Paulino Vicente a Sorolla, a Rubens, a Tiziano, cualquiera me encanta y me emociona", resume.

Hace 42 años, en 1982, bajo el nombre de "José Prendes", el cantautor de Candás publicó su primer disco. Desde entonces ha sacado numerosos temas, aliñados con muchas actuaciones peculiares y únicas. Pero el paso del tiempo no ha menguado esa gana suya de seguir dando una vuelta de tuerca más a su música. "Nunca es tarde para casi nada. Una cosa de la que huyo es buscar ese objetivo de que te aprueben y te den el sí. Lo que me interesa cada vez más es intentar hacer las cosas lo mejor posible. El leimotiv de mi música pasa por esas tres "B": "Hacer el bien o intentar no jorobar a nadie, intentar hacerlo bien o lo mejor posible, y pasarlo bien haciendo el bien".

Suscríbete para seguir leyendo