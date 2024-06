El Pleno de Gijón rechaza una declaración institucional a favor del colectivo LGTBI

La declaración institucional de apoyo al colectivo LGTBI que se llevaba hoy a Pleno en Gijón, coincidiendo con la celebración el próximo día 28 del Día del Orgullo, no ha prosperado tras el rechazo de los grupos municipales de PP, Vox y concejal no adscrito, Oliver Suárez, frente al apoyo que sí habían brindado los grupos de Foro, PSOE, IU y Podemos. Según han explicado después los grupos de izquierdas, que citaron de urgencia a los medios de comunicación, el PP había pedido modificar algunas expresiones, en concreto, una referencia a la ley trans (cuya aprobación se calificaba como "avance" en el texto) y otra que hablaba de una supuesta "ola reaccionaria" en la política nacional. El colectivo Xega rechazó modificar estos apartados y, por tanto, los populares no suscribieron el texto, que pese a ello se leyó en alto durante la sesión plenaria, un gesto poco habitual en declaraciones institucionales que no van a salir adelante.

En el texto de la declaración, se decía que el Ayuntamiento gijonés se une a las reivindicaciones y celebración del Día del Orgullo LGTBI 2024, "agradeciendo y reconociendo el trabajo incansable que durante todos estos años ha venido realizando el colectivo en pro de una sociedad mejor". De igual modo, se señala que el Ayuntamiento "se compromete a promover, en el marco de sus competencias, la sensibilización y educación en diversidad como herramienta para combatir la LGTBifobia y los discursos de odio". Uno de los apartados que generó discrepancias fue el que señalaba que como sociedad "no podemos permitir que la ola reaccionaria destruya los avances, legislativos y sociales conseguidos hasta la fecha". Xega, acompañado por ediles del PSOE, Izquierda Unida y Podemos convocaron esta mañana de urgencia a los medios, aprovechando un receso del Pleno, para lamentar esta decisión.

Xega, de hecho, ya ha anunciado que su ladrillo rosa (un premio que sirve como tirón público de orejas a instituciones que el colectivo entiende que no les apoyan), que ya se había anunciado que se iría para el regidor ovetense, Alfredo Canteli, se hará extensivo también al PP.