Desde Otea queremos felicitar a LA NUEVA ESPAÑA de Gijón y a la editorial Prensa Asturiana por el 30.º aniversario de la puesta en marcha de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón. Pero, además, creo que debemos felicitarnos toda la sociedad de que contemos con un vehículo de comunicación tan eficaz con LA NUEVA ESPAÑA.

Para que una democracia como la española siga desarrollándose es imprescindible la existencia de medios libres, imparciales y solventes, que recojan y transmitan la información de forma veraz. Que nos cuenten lo que ocurre cada día en nuestra ciudad, en nuestros barrios...

Y en Gijón, como la gran ciudad cosmopolita que es, hay mucha actividad y se producen diariamente muchos acontecimientos para dar contenido a las páginas que dedica LA NUEVA ESPAÑA de Gijón a nuestro concejo.

En Asturias, donde los negocios de hostelería mantenemos la costumbre de ofrecer los periódicos a nuestros clientes, LA NUEVA ESPAÑA ocupa, desde 1994, un lugar indiscutible en nuestros bares, restaurantes y alojamientos, como un servicio más que prestamos a nuestros clientes.

Su presencia en la ciudad desde 1994 permite a los gijoneses ampliar los puntos de vista de nuestra ciudad y de lo que diariamente acontece. Nos da la oportunidad de recibir una información veraz, fruto de un trabajo profesional. Muestra a diario su compromiso con Gijón. Es, también, un magnífico soporte para transmitir opiniones y puntos de vista o de promover debates y análisis que hacen mucho más rica a nuestra sociedad.

Y esto en 2024 tiene a mi juicio un valor muy importante porque, en la actualidad, los ciudadanos estamos sometidos a un auténtico bombardeo de informaciones, historias y noticias que nos llegan a través de las redes sociales y que en muchos casos desconocemos la fuente y adolecen de falta de rigor, de análisis y de verdad. Frente a ello, cada día se hace más evidente la importancia de medios de comunicación profesionales, con una potente empresa editora detrás y con periodistas formados preparando los contenidos.

Como representante en Gijón de los empresarios hosteleros y turísticos reconozco que es muy importante contar con medios como LA NUEVA ESPAÑA de Gijón que han recogido siempre nuestras necesidades y nos han ayudado en la promoción de actividades y propuestas para generar actividad económica y dar la respuesta a las necesidades de nuestros vecinos y los cada día más numerosos visitantes y turistas.

Como gran ejemplo de ello, La Nueva, hace tres años, dio en primicia la noticia de que Otea planteaba en Naval la necesidad de que hubiese zonas para hotelería, hostelería, empresas vinculadas al turismo, en especial el náutico, y todo ello junto al mundo de la cultura, y siempre en convivencia con empresas vinculadas a la economía azul (en ese momento era lo único que se planteaba en lo que para Otea es la zona más importante a desarrollar en nuestra ciudad por su potencial turístico).

LA NUEVA ESPAÑA de Gijón le dio cobertura como noticia más importante el 9 de mayo de 2021 y continuó con la noticia varios días después. Creemos que en ese momento se empezó a ampliar las miras y a reconocerse que no se podía desarrollar esa zona sin incluir las propuestas turísticas. Y hemos visto como hace muy pocos días el actual gobierno local las ha incluido en el proyecto para el ahora bautizado Naval Azul.

LA NUEVA ESPAÑA de Gijón ha sido testigo en sus 30 años que ahora festejamos, del crecimiento y la mejora de nuestro sector, del Turismo en Gijón. Gracias a las políticas acertadas de los distintos gobiernos municipales y del Principado de Asturias, pero también del gran esfuerzo que han desplegado los pequeños y medianos empresarios de la hostelería y el turismo; nuestras empresas de restauración y de alojamiento, que hemos ido mejorando en servicios, prestaciones y calidad, haciendo que Gijón figure en los mejores puestos en los ránquines de calidad.

Hemos apostado por la calidad, por la formación, por la incorporación de las nuevas tecnologías. Hay un notable cambio.

Hemos ido creciendo a lo largo de los años y, en la actualidad, somos de los sectores que más aportan en actividad económica y creación de puestos de trabajo, como lo ha contado LA NUEVA ESPAÑA en estos exitosos años de vida en Gijón.

Y no ha sido fácil. Hemos superado con un enorme esfuerzo la crisis del covid, que nos golpeó con una gran dureza, seguramente el sector más directamente afectado por decisiones administrativas. Pero quienes hemos logrado superarlo nos hemos hecho más fuertes.

Pero también vemos como algunos subsectores como la hostelería de noche aún no ha podido recuperarse. Y es un sector que presta una importante labor a la sociedad que necesita del ocio y el entretenimiento, que no es del todo reconocida.

En este trigésimo aniversario es de justicia reconocer a los medios de comunicación como LA NUEVA ESPAÑA la importante ayuda que nos prestaron en aquellos meses tan difíciles. Fueron momentos donde la información veraz era imprescindible y siempre hemos contado con sus páginas para ello.

Y vamos a seguir necesitándolo porque, aunque estamos satisfechos de cómo nos encaminamos al futuro, venos en el horizonte problemas que tendremos que resolver. Muchos de ellos han sido noticia en las últimas semanas en estas mismas páginas, como los pisos de uso turístico, la temporalidad de nuestra actividad, el incremento de los precios de los suministros y la falta de trabajadores cualificados que son aspectos que nos ocupan y nos preocupan.

Otea Gijón pondrá todo su empeño y dedicará sus mayores esfuerzos para enfrentarnos a ellos y resolverlos para que los empresarios turísticos sigamos generando actividad y empleo .

Siempre tengo presente la gran afirmación de que las cosas que no se comunican, que no se conocen, no existen. Por eso es tan necesario que Gijón cuente con medios de comunicación serios y comprometidos con la ciudad como LA NUEVA ESPAÑA de Gijón. A todos los que componen esa gran empresa enviamos nuestra más efusiva felicitación y mantenemos nuestro compromiso de estar a su disposición.