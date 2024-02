Aunque me consta que también antes, es justo reconocer que, en los últimos años en los cuales el Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón viene estando regido por la Junta de Gobierno que tengo el honor de presidir, LA NUEVA ESPAÑA siempre ha acompañado la vida y actualidad de la abogacía gijonesa.

Al principio de este periodo, nuestra sociedad, en general, y nuestra profesión, en particular, sufrieron los rigores de algo tan impensable como inesperado en aquellos tiempos, como fue la pandemia provocada por el covid. Cuando todos nos pensábamos inmunes a casi todo, un microscópico virus fue capaz de poner en jaque a toda la humanidad. Tiempos de incertidumbre, de pérdida de seres queridos, de angustia y de aislamiento.

Pero en todo caso, tiempos en los que ni LA NUEVA ESPAÑA, ni la abogacía gijonesa dejaron de prestar su servicio a la ciudadanía. En los momentos en que la información se hacía más necesaria y cuando más necesitábamos conocer noticias positivas e ilusionantes; en los momentos en que la asistencia letrada se convertía en mucho más que la mera prestación de un servicio profesional. En ambos casos, tanto este periódico como nuestro censo colegial se mostró ejemplar, responsable, profesional y solidario. Quizás, albergar estas notas en nuestros respectivos ADN ha provocado la certidumbre en la sociedad de que, hoy más que nunca, somos necesarios.

En este periodo hemos experimentado numerosas transformaciones en nuestro modo de operar ante la Justicia. Quizás, la más relevante, por reciente, sea la transformación que se deriva de la digitalización de ese servicio público. Quizás, la que más frutos han de proporcionar a futuro sea la definitiva implantación del criterio de orientación al dato. Quizás, el Real Decreto Ley 6/2023 suponga una definitiva conversión de los procesos en papel en procesos telemáticos. Quizás, los objetivos de esa norma se conviertan en realidad inmediata; no olvidemos que su exposición de motivos alude expresamente al objetivo de conseguir que las resoluciones se dicten en plazo.

Pero no podemos olvidar que la sociedad no quiere, al menos por ahora, procesos automatizados; no quiere que se eleve a la máxima categoría la utilización de la inteligencia artificial; se sigue queriendo y confiando en la inteligencia humana, en el sentido común, en el valor de la justicia, en la necesidad de una ética intachable en todas las acciones, afortunadamente, humanas.

Y cuando valoramos todo ello nos damos cuenta que no puede existir una información veraz y pertinente sin el concurso de profesionales del periodismo que realmente nos den los elementos informativos necesarios para discernir y decidir por nosotros mismos cuál es la valoración que queremos darle a una noticia. Y del mismo modo, sin el concurso de los profesionales de la abogacía de nuestra ciudad, no sería posible tener los elementos necesarios para un adecuado ejercicio del derecho de defensa. Porque ambos, información y derecho a la tutela judicial efectiva a través de una adecuada defensa constituyen pilares para transitar por esta vida sin sobresaltos y con la legítima expectativa de que todo cuanto acontezca sea favorable a nuestros intereses.

Abogacía gijonesa y LA NUEVA ESPAÑA se dan la mano en múltiples ocasiones para ello. Abogacía gijonesa y LA NUEVA ESPAÑA de Gijón seguirán, no me cabe ninguna duda, prestando el mejor servicio posible a la sociedad y para ello se complementarán como lo han venido haciendo en todos estos últimos años.