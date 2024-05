Dubasin quiere "hacer historia con el Real Oviedo": "Quiero demostrar que soy válido para llevar al equipo a Primera División"

La ansiedad puede acarrea bloqueos. Eso es lo que ha tenido que pasar Jonathan Dubasin, delantero del Real Oviedo, que todavía no ha conseguido sumar tantos vestido de azul. Sin embargo, el hispano-belga confiesa en rueda de prensa que se encuentra mejor que nunca y que espera ayudar al Real Oviedo a llegar a Primera.

El equipo. "El equipo está contento. Eran tres puntos muy importantes tanto para la clasificación como para el estado anímico de los jugadores. Nos veo bien y con mucha ilusión, preparando el partido".

La competencia. "Ahora mismo da igual el equipo. Todos nos jugamos cosas muy importantes. Los equipos de arroba les cuesta ganar y a los de abajo aprietan mucho. Ahora son los momentos más importantes y esperamos un partido difícil. Con nuestro trabajo y nuestras armas, trataremos de ganar el partido, que es lo más importante. El fútbol se trata de esto, de tener competencia y que jugar sea difícil. Eso es bueno para el equipo y, si lo llevas bien te hace ser mejor y te hace trabajar más. Para eso estamos aquí".

El estado físico y la mentalidad. "Estoy de acuerdo con el míster, todo está en nuestra cabeza. Si ahí estamos fuertes, el resto vendrá solo. No tendremos problemas en ese sentido. Estamos trabajando bien durante la semana y no veo a la gente cansada, todo lo contrario".

Estado individual. "Creo que fue mi mejor partido con el Oviedo. Llevaba varios partidos jugando bien, con mucha confianza y muchos espacios. Es un momento muy importante y tengo que dar mi mejor nivel. Ya sea en los partidos o entrenando para ponerle difícil las cosas al míster. Seguir así".

La posición. "Creo que me siento muy cómodo llegando a recibir. Lo que mejor se me da es ir al espacio y estando en la última línea puedo dar mi mejor versión. Pero donde me pongan trabajo al máximo para ayudar al equipo".

El primer gol. "Tengo demasiada ansiedad por conseguir el primer gol. Tuve una época de agobios y la cabeza lo es todo. No salían las cosas y no estaba fino. He trabajado para estar mejor y me siento mejor, estoy más focalizado. Quiero hacer historia con el Real Oviedo".

Objetivo propio. "Vine para ayudar al equipo y demostrar que soy un jugador válido para llevar al equipo a primera división. Quedan cuatro partidos y lo más importante es el Zaragoza".

La afición. "Desde el primer día que llegué la afición me pareció increíble. Están volcados y siempre están ahí, animando. Son fundamentales y hace que los equipos que vengan a jugar al Tartiere notan que están fuera de casa".