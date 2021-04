La mayor frustración de Cervantes

Como presidente de la Fundación Cervantista “Álvarez Viña” he de decir que llevamos casi dos años en barbecho. Por aquí pasaron más de cincuenta especialistas. Pero en este momento es necesario mantener las máximas precauciones. No obstante, cuando todo esto pase, retomaremos esta tradición cervantista que hace que Gijón sea no solo la Villa de Jovellanos, sino también, de alguna manera, la Villa de Cervantes, por ese legado que nos dejó el recordado y añorado don Ramón Álvarez Viña.