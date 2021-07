Al final del paseo del Muro han colocado unos cajones de madera similares a los que fabrica una multinacional sueca de precios asequibles para crear una zona “chill out” sin música pero con palmeras. El Ayuntamiento dice que la instalación, barnizada ayer de urgencia, trata de humanizar el “cascayu”, que anda con la pintura gastada. Y a pie de calle ya se han formado dos bandos, como no podía ser de otra manera: unos ven en el invento un adefesio que espanta la vista y otros opinan que le da un toque más original aún al asfalto coloreado. Servido el debate del verano, no convendría que los árboles impidiesen ver el bosque, porque lo realmente importante en la fachada marítima de San Lorenzo sigue siendo saber cómo va a ser su reforma definitiva (sobre todo, si habrá uno o dos carriles de circulación). Y no parece que el comité de expertos encargado de hacer una propuesta ande con mucha prisa.