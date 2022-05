El suicidio y su teléfono 024

El suicido supone, de hecho, la destrucción de la propia vida, directamente procurada por acción u omisión voluntaria. Sin duda, la vida es un regalo de Dios, porque nadie se la ha dado a sí mismo nunca, por mucho que fantasee la pseudo ciencia de la IA que nos vende que seremos casi inmortales en algún tiempo y en otros alejados mundos espaciales como posthumanos servidos por robots humanoides en donde la felicidad de los deseos instintivos materiales sería la meta hacia el nihilismo.

La vida como don está llena de posibilidades, porque el ser humano desea vivir por encima de todo, por el más poderosos de los instintos: el de conservación. El suicidio ha sido considerado como la medida más radical, porque mata la vida propia. Algunos de los suicidios de la Roma clásica, como el de Séneca, que algunos presentan como un acto heroico, no fue sino la ejecución por su propia mano, condenado por un loco emperador, Nerón. Con la aparición del cristianismo, el suicidio disminuyó, por prohibirlo la ley de Dios: no matarás. Durante el Renacimiento hubo suicidios célebres por amor no correspondido o imposible. Durante el Romanticismo el literato alemán Göethe puso de moda entre cierta juventud con su obra “Werther” el tema literato del suicidio. En la España romántica un suicida fue Larra (Figaro), quien afirmaba que escribir en España era llorar. El suicidio solía presentarse más que odio a la vida, deseo de morir, por no encontrar una solución rápida a un dilema ético que no se había justamente enfocado por culpa o ajena.

Las causas actuales del suicidio son varias y complejas: depresión psíquica, provocada en parte por un ambiente cultural difundido, en el que el sentido de la vida es oscuro y predominan las anti-valores materialistas y hedonistas y se ignora o desprecia toda dimensión transcendente de la vida. Según datos aportados por el Teléfono de la Esperanza el suicidio se produce por sentimiento de fracaso, soledad, el sufrimiento que se percibe como algo insuperable. Ciertos medios de comunicación presentan el suicido incluso como salida “más humana” antes que afrontar las dificultades de la vida con determinación

El suicidio en España es una realidad censurada. Es la primera causa de muerte no natural, por delante incluso de los accidentes de tráfico. Según datos contrastados la cifra de suicidios estremece: cada tres horas una persona se quita la vida, 3.700 al año. En Asturias la desoladora cifra de suicidios aumenta.