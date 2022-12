Sin visos de zarpar

La respuesta del Gobierno a la senadora popular Mercedes Fernández sobre la ubicación en El Musel de una hipotética terminal para la autopista del mar después de que la antigua se haya transformado en un centro policial confirma que la recuperación de la ruta para tráfico rodado entre Gijón y Nantes no figura en las primeras líneas de ninguna agenda relevante. Que el propio Ministerio en su texto emplee un condicional lo demuestra. Pero más aún que este asunto se haya evaporado del debate público cotidiano y solo aparezca de vez en cuando, como un eco al que nadie hace demasiado caso. Sin financiación llegada de Europa, no habrá naviera que asuma el timón. El riesgo de naufragio aconseja no zarpar.