Reviviendo a Mecano

Varios son los grupos que rinden tributo al grupo Mecano desde su desaparición en la década de los noventa, sin embargo, ninguno cuenta con una cantante con tanto parecido físico y vocal de la líder como el que se hace llamar "Me cuesta tanto olvidarte". La cantante y bailarina Belén Alarcón clava la puesta en escena de Ana Torroja imitando su vestuario, sus coreografías y sus contoneos de hombros y cabeza fielmente en cada canción. No se puede decir lo mismo del resto de músicos que acompañan, pues ninguno se parece a los hermanos Cano, sobre todo a Nacho con sus icónicas poses parapetado por torres de teclados, aunque musicalmente reproducen cada nota y cada sonido de todas las canciones que llevan en la gira.

Como es habitual en la sala Albéniz el sonido no fue nada bueno: aunque se intentó minimizar el impacto de la batería mediante mamparas seguía estando alta, la voz demasiado baja con muchos problemas de acoples, la ecualización sin definición, etc. Nada de eso importaba. El éxito del concierto estaba asegurado, pues con Mecano hay una amplia generación de seguidores que aprendió a memorizar los elementos químicos del "Aire", el significado de "Descanso Dominical", donde están Hawaii y Bombay o que "No hay marcha en Nueva York". Cada una de las canciones eran coreadas por la sala abarrotada y las caras de los presentes reflejaban la satisfacción de poder viajar a través del tiempo con una banda tributo que creo que merece la pena escuchar en otros auditorios más audibles.