"Autovía a El Musel por Jove, no". Con esta frase protestaban los vecinos de la Calzada y Jove, apoyados por todo el movimiento vecinal de Gijón hace 30 años. Se decía no a una autovía de cuatro carriles, en trinchera, que partía en dos el valle de Jove y decíamos que se acababa con el único pulmón verde que le quedaba a la zona.

Después de más de diez años de lucha, nos ofrecen un nuevo proyecto en el que, en lugar de hacer una autovía de cuatro carriles en trinchera, serian dos carriles para una doble dirección y que iría en todo su trayecto por Jove bajo tierra, hasta la rotonda del Arbeyal. Desde la Plataforma en defensa del valle de Jove se pidió que el túnel traspasara la rotonda y que volviera a salir a la superficie, ya dentro del puerto. La modificación fue aceptada y la Plataforma anunció su disolución por haber cumplido parte de sus reivindicaciones.

Digo parte de sus reivindicaciones, porque se decía por Jove no, porque partía el valle en dos y con el túnel eso ya no pasaría... pero es que además de oponernos a una nueva barrera entre barrios, había otro tema capital y es la contaminación, que con el túnel se mitiga un poco, pero que nadie se olvide de que los gases del tránsito, sobre todo de los camiones, eso no lo evita el túnel, pues los gases por algún sitio tendrán que salir y lo harán por los respiraderos que tendrá el túnel.

Por ello, el anuncio del Ministerio de que ese túnel es inviable no debe entristecernos, sino todo lo contrario: nunca lo pedimos. Lo que sí nos debe indignar es la solución propuesta. Contra un trazado de autovía en superficie, con más de mil camiones diarios pasando por ella y dejando todo tipo de contaminación, acústica, polvo y gases, además de mercancías peligrosas. Debemos oponernos con todas nuestras fuerzas. Ahora mejor que hace 30 años, estamos todos a una, partidos políticos, instituciones locales y regional y todas las organizaciones ciudadanas, formando una fuerza invencible. El eslogan debe ser, "Por la defensa del valle de Jove, autovía a El Musel por Jove, no.

Por donde debe canalizarse el acceso al Musel lo tenemos muy claro, ya hay una carretera pendiente de desdoblar, la AS-19, que llega a las inmediaciones del puerto desde la autopista. Nos preocupa que el Presidente del Principado diga que para hacerlo por Aboño habría que preguntar a los vecinos de Carreño, suponemos que para hacerlo por Jove habrá que preguntar a los vecinos de Gijón, y en especial a los de La Calzada y Jove. Creemos que lo que no hay que hacer es crear una polémica entre municipios. Se trata del acceso al principal puerto de Asturias y si se debe hacer por el medio de una zona poblada, con edificios de viviendas, residencia de ancianos, tanatorio, cementerio, campos de fútbol, o por una zona industrial, en la que solo hay instalaciones fabriles.

Lo que dice el Ministerio es que un túnel por Jove no es viable, y eso coincide con nuestros intereses. Su propuesta de hacerla en superficie es rechazada por vecinos, alcaldía y Principado. Solo queda una alternativa y ya fue propuesta hace 30 años, por Aboño, y eso no tiene que demorar ni un día más evitar el paso de los camiones por la avenida Príncipe de Asturias porque desde ya se puede utilizar la alternativa de Aboño. Si no lo evitan los que pueden hacerlo, los vecinos tenemos la solución: cortes de tráfico a la entrada del Puerto.

