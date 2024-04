Historia de las infraestructuras sin cumplir

En el campeonato de España de Primera División de Obras y Proyectos sin cumplir, Gijón está en el puesto número uno del podio. Estos son los proyectos sin cumplir: la Ley de movilidad sostenible, el plan de vías, la llegada del Ave a Gijón, la estación intermodal con 13 años provisional, la estación de autobuses... A los que sumamos el puerto seco; la Zalia (Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias), con más de 110 millones de pufo aún sin conectar ni por vía ferroviaria ni carretera con el puerto. Y la autopista del mar, otro proyecto sin solución. El Gobierno de Cantabria nos ganó el pulso por la mano. Y lo más gordo, el metrotrén, un túnel de 3,9 kilómetros, por cierto, construido por el centro de la villa de Gijón bajo los edificios de viviendas y sin mostrar ningún peligro ni problemas. Este túnel se construyó hace 18 años, costó 140 millones y lleva más de 644.000 euros en su mantenimiento, y sigue sin ninguna utilidad desde 2006.

Pero el primer premio al proyecto de obra sin cumplir se lo lleva el vial de Jove. Este proyecto aparece por primera vez en el PGO de 1986 (Plan Rañada), pero no sería hasta 1996 que el Ministerio de Obras Públicas aprobó la construcción de una autovía en superficie por Jove como Ronda Oeste. Esta infraestructura causó un gran rechazo vecinal, la Unión Europea lo calificó negativamente y se desestimó el proyecto. En 2005 se retomó el proyecto con un convenio entre la Autoridad Portuaria, el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, se abandona la idea de una autovía y se opta por una carretera convencional “soterrada”. En 2023 el Consejo de Ministros aprueba la licitación por una cuantía de 285,6 millones de euros. Pero ahora, en 2024, ¡oh sorpresa!, se suspende la licitación porque según el Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible hay un estudio en el que se justifica la negativa al proyecto del túnel porque existen graves problemas técnicos para su construcción y un gran peligro y riesgos para las viviendas y una residencia de mayores que están ya construidas por esa zona. Si el metrotrén construido bajo la ciudad de Gijón ha salvado todos los problemas técnicos y no está suponiendo un peligro, saquemos conclusiones. Para el Ministerio de Transporte el problema central en la construcción del túnel no son las dificultades técnicas ni los riesgos para los edificios construidos en la zona, sino que es un problema de presupuesto económico. Al Ministerio de Transporte no le importan nada los problemas que causaría un vial en superficie, como son los problemas medioambientales o de movilidad. Todos ellos son problemas que inciden en la salud de los ciudadanos de la zona oeste de Gijón.

Nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas de Gijón, no permitiremos que esto suceda. El vial de Jove será sí o sí soterrado. El vial de Jove soterrado es salud.

