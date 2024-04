Tales fechas

El 23 de abril, coincidiendo con la muerte de Cervantes y Shakespeare y la derrota de los Comuneros castellanos en Villalar, se celebran el día del libro, día de la lengua española, Sant Jordi en Cataluña y día de Castilla y León. Curiosamente tanto nuestros vecinos del sur como Madrid (2 de mayo frente a los franceses) y Cataluña (11 de septiembre de los austracistas frente a los borbones de Felipe V) conmemoran derrotas, a las cuales dan un tinte nacionalista. Es cierto que ahorcados sus líderes Bravo, Padilla y Maldonado se consolidó la monarquía autoritaria y desapareció el nacionalismo castellano. En Asturias se celebra la victoria de Covadonga, aunque hay izquierdas por otra fecha, decir que no existió o no tuvo trascendencia, o no hubo reconquista cristiana por valles hacia el sur frente a Al Andalus musulmana. ¿Y la bandera de Asturias?

Los comuneros no eran comunistas que lucharan por incautarse la propiedad ajena, sino nobles y burgueses de las ciudades castellanas rebeldes contra las subidas de impuestos de Carlos I, que repartía los altos cargos de Castilla entre su corte borgoñona. No utilizaban una bandera morada. El pendón de Castilla que portaban tenía el color bermellón; el color morado procede del bermellón desteñido con los siglos. Por error la II República lo adoptó como símbolo de las libertades. Ahora se pueden ver esas banderas tricolores en las manifestaciones de vascos y catalanes contrarios a la lengua española común en las enseñanzas regionales. Incluso ultra-catalanistas dicen que Cervantes era catalán. Para ellos no importa la historia real sino la memoria inventada.

San Jorge fue un militar cristiano del emperador Diocleciano en la actual Turquía, se negó a seguir la orden de perseguir a los cristianos, por lo que fue martirizado y decapitado. El cristianismo no defiende las fronteras ni los privilegios sino los caminos y la solidaridad. Nula relación con el catalanismo o repúblicas separatistas o anticristianas. El 12 de mayo son las elecciones autonómicas en Cataluña, donde se presenta Puigdemont, otro de España nos roba como Laporta, sin constitución española no habría autonomía ni Generalitat. Proclamó la república catalana, unilateral y anticonstitucional, durante 8 segundos y al poco huyó, prófugo de la justicia, a la monarquía belga. ¿Un sedicioso y malversador no debería estar inhabilitado?

