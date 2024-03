La fonda La Cloya, el Casino, el cine Rada y otras historias en imágenes del Grado del último siglo

Un viaje en el tiempo para conocer cómo eran antaño los parques de Grado, el mercado, las principales calles de la villa, cómo transcurría la vida en ellas, cómo se movían y vestían sus vecinos, los edificios emblemáticos que ya no están y los que permanecen, o los establecimientos, pensiones, negocios y líneas de transporte público que eran populares y no todos los moscones pueden recordar ya hoy en día. Saber de todos estos detalles es posible a través de la magnífica fototeca del Muséu del Pueblu d’Asturies y de la colección de imágenes sobre el concejo que guarda entre sus fondos, de diferentes autores y épocas, algunas de un siglo atrás, otras de incluso más tiempo y otras de menos al corresponder a la segunda mitad del XX. Entre las más llamativas por toda la información que aporta sobre la época se encuentra una de 1918, obra de Celso Gómez Argüelles, que recoge la parada del auto público que iba en dirección a "Cangas de Tineo". La sobrecarga del coche, los atuendos de los protagonistas, todos hombres, y las características del propio automóvil ya dicen mucho del momento en que fue tomada. Pero además está realizada ante la que fue una de las más emblemáticas fondas mosconas, La Cloya, cuyo nombre puede leerse sobre la especie de toldo o persiana que cubre los balcones. Los edificios de viviendas que se ven hacia abajo ya no existen, aunque sí el último antes de la verja, que corresponde a la propiedad del gran palacete indiano de El Capitolio, en la zona de Eulogio Díaz Miranda.

El mercado o la zona de los parques en 1920, el puente de Peñaflor en 1906 o instantáneas de la segunda mitad del siglo XX forman parte de los fondos

En los fondos del Muséu del Pueblu d’Asturies existen varias imágenes en las que aparece el parque de San Antonio o parque de Abajo, con sus cuidados jardines y amplias zonas peatonales y de ocio y con el monumento al marqués de la Vega de Anzo que se ve en el mismo punto donde está localizado hoy. Dos de estas instantáneas corresponden a la colección Alarde y datan ambas de 1960. Una de ellas recoge al fondo el edificio del Casino, una preciosidad tristemente desaparecida en los años setenta del pasado siglo. En la misma se aprecia como el parque era abierto en su parte baja y tenía salida directa a la carretera.

De cuando ni el parque de Abajo ni el de Arriba tenían su estructura actual y aún no se había desarrollado como tal la carretera general es otra de las instantáneas, de 1920 y obra de Celso Gómez, de un hombre que lleva una vaca y va acompañado de dos niños. Entre las más antiguas de las que se guardan se encuentra una de la colección del marqués de Santa María del Villar, de 1905, en la que dos mujeres van a caballo o en burro en dirección al puente de Peñaflor. Delante de ellas un carromato y en el medio de la escena un coche de época, probablemente del fotógrafo.

Más modernas son las de la calle Flórez Estrada y la gasolinera de este punto y la que muestra el cine Rada, en el centro de la villa y ya desaparecido. Ambas pertenecen, asimismo, a la colección Alarde.