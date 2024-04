Los jóvenes cogen el altavoz en Grado: esta es su reflexión sobre las redes sociales y los nuevos espacios para relacionarse

«Habéis hecho una reflexión profunda, las redes no son ni buenas ni malas, lo que es bueno o malo es el uso que se haga de ellas». Con esta frase Adrián Barbón, presidente del Principado, definió el trabajo que 47 adolescentes asturianos de 21 concejos diferentes realizaron durante su encuentro este fin de semana en Grado, enmarcado dentro del 15.º Encuentro Autonómico de Participación Infantil y Adolescente. Este foro, que forma parte de los planes de infancia y tiene como objetivo dar voz y relevancia a los jóvenes en la sociedad, se centró en esta ocasión en las redes sociales y su impacto en la adolescencia, con sus aspectos positivos y negativos.

Los jóvenes mostraron su preocupación con respecto a diferentes aspectos del mundo virtual, como las estafas, el ciberbullying, los engaños en la red o la información falsa que corre como la pólvora en internet. «Queremos tener un sitio seguro donde podamos conocernos y relacionarnos, tomar inspiración de otras personas teniendo respeto hacia todos, pero muchas veces no sabemos quiénes pueden estar en las aplicaciones y no son el lugar seguro que necesitamos. Por eso proponemos usar de forma responsable las redes, concienciándonos del poder que tienen las redes para hacer daño. Si hacemos un uso responsable haremos que se conviertan en un lugar seguro del que podemos disfrutar todos», expusieron los participantes durante la ponencia de sus conclusiones, que realizaron acompañada de pequeñas representaciones teatrales de situaciones que muchos de ellos viven a diario a través de internet.

Para concluir su trabajo, los participantes señalaron una serie de recomendaciones a seguir para intentar dar un primer paso hacia una red basada en el respeto y el conocimiento, y que sea un foco de inspiración y no de conflictos. Estos puntos se centran en no enviar fotos privadas, no fiarse sin conocimientos de compraventa en redes sociales, no dar datos personales, como tu DNI o número de tarjeta de crédito, no aceptar solicitudes de personas que no conoces, ayudar a los que pasen por situaciones dificultosas de este tipo o pedir ayuda si es uno mismo el que las sufre. También saber que el teléfono de casos de ciberbullying habilitado es el 017 y el de la Policía el 091.

El alcalde de Grado, José Luis Trabanco, tampoco quiso perderse esta cita y mostró su gratitud por este encuentro a la Asociación Los Glayus, encargada de la organización, y a Unicef Asturias, que supervisa el acto, pero sobre todo a los jóvenes que habían participado en él. «Espero que este acto sirva de altavoz para dar a conocer las preocupaciones y retos a los que os enfrentáis. Nosotros estamos y estaremos aquí para recoger el testigo y aprender de vosotros para mejorar nuestras políticas púbicas de infancia y juventud. Vuestro trabajo y esfuerzo será clave para la sociedad del futuro, y os deseo toda la suerte del mundo», dijo el regidor.

Trabanco les recordó que en un futuro no muy lejano serán ellos quienes deban poner los cimientos de una nueva forma de convivir con las redes sociales, pero instó al Principado a que el trabajo comience ya. «Ante los riesgos de internet las Administraciones públicas deben colaborar con los centros educativos para trabajar en una educación digital de calidad y fomentar un entorno de apoyo donde los adolescentes se sientan seguros», detalló Trabanco.

Así fue la clausura del 15º Encuentro Autonómico de Participación Infantil y Adolescente en Grado / C. V.

El actual presidente de Unicef Asturias, Ignacio Calviño, quiso aprovechar la ocasión para agradecer al Ayuntamiento de Grado, «tanto al equipo de gobierno como a la oposición», su predisposición en competencias de infancia, y destacar el importante papel del Principado en este ámbito. «Asturias es la provincia con más municipios amigos de la infancia de España y esto es gracias a la implicación de todos los gobiernos que ha habido en la comunidad y en cada concejo, lo que indica que se escucha a los niños niñas y adolescentes», expresó. Recordó además que el Principado también es pionero en cuanto a la celebración de este tipo de encuentros, ya que el primero se realizó en Avilés en 2012.

Esta presentación de conclusiones contó con la presencia del Presidente del Principado, que ya se comprometió con los jóvenes anteriormente a reunirse al menos cuatro veces al año con ellos para escuchar sus propuestas y preocupaciones. También acudieron a la cita Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Encarnación Vicente, viceconsejera de Justicia, María Belén Barrero, directora general de Infancia y Familias, Celia Fernández, vicepresidenta de la Junta General del Principado y David Artime, director general de Inclusión Educativa y Ordenación, además del regidor moscón y otros miembros de distintos grupos de la Corporación.