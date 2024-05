"Candi", la vaca campeona de Grado, es de Pereda y tiene "una grupa muy guapa"

La raza asturiana de los valles tiene en Grado uno de sus grandes estandartes. El certamen ganadero local clausuró este domingo su décima edición presumiendo de la calidad de sus reses y dejando patente que el futuro está más que asegurado gracias a las nuevas generaciones. Aunque si la jornada tuvo nombre propio ese es el de "Candi", una vaca de la ganadería de César Rafael González, de Pereda, que se alzó con el premio especial a la mejor res de todo el certamen.

El animal, de siete años, alardea de grandes cualidades. Desde su tamaño hasta "una grupa muy guapa, la culera y pecho...". Aunque su propietario, César Rafael González, no se esperaba nada su elección. "No la veía como ganadora. Solamente la habíamos traído una vez a concurso y me sorprendió mucho que el jurado la eligiera", reconoció tras recoger el galardón.

Resulta que "Candi" es la única res que presentaron al concurso que no fue criada desde su nacimiento por la ganadería moscona. La compraron con dos años y, por si fuera poco, mientras el resto "están en una zona de la ganadería y tienen pienso y forraje a discreción para comer, ella estaba con un novillo en un pasto. El pienso no lo había ni probado", reconoció González.

La mejor res de Grado se llama "Candi" y vive en Pereda: así ha sido el concurso de ganado moscón / Alicia García-Ovies

El moscón lleva toda su vida dedicado a la ganadería, aunque cuenta también con una empresa forestal. "Dedicarse solo a esto es muy complicado, quienes lo hacen lo tiene muy difícil", opinó. En su caso, continúa con la tradición por vocación, al igual que hace su hijo, Rafael González Fernández. "Como decía él ayer, esto es un gusanillo un poco caro. Hay quien caza, quien pesca... Nosotros lo gastamos en esto", señaló.

"Candi" logró hacerse con el premio a la mejor res tras proclamarse como gran campeona en aptitud normal. En esa modalidad el gran campeón fue "Campesino" de la ganadería Bandujo. La gran campeona de novillas fue "Cántabra" de Villapañada, el mejor lote de novillas recayó en Pablo Somines y el de vacas en Bandujo. Pór último, la distinción a mejor vaca con cría fue también para Villapañada con "Artillera" y sus dos terneros, "Marquesa" y "Cantabaro"

En la modalidad de doble grupa, el gran campeón fue "Tamezano" de Roberto Suárez, quien también se llevó el de gran campeona de novillas con "Kurra". La ganadería Ferpel, de Daniel Fernández, se alzó con el galardón a gran campeona con "Famosa", mientras que el mejor lote de novillas fue el de Manuel José Martínez. El mejor lote de vacas lo presentó Abel Acevedo y la mejor vaca con cría fue para César Rafael González.

El certamen ganadero de Grado contó en esta décima edición con treinta y dos ganaderías participantes, que presentaron un total de 217 animales. Además hubo 31 teneros para concursar en la modalidad de vaca con cría.