Distendida, sonriente y cómodamente distanciada de la política activa, Hillary Clinton ha ofrecido este viernes en Barcelona una visión panorámica de los grandes asuntos mundiales de los que fue protagonista durante muchos años. Esgrimiendo una velada dosis de autocrítica, la ex secretaria de Estado de Estados Unidos reconoció que las reticencias de Occidente a enfrentarse Vladímir Putin durante años, quien ya avisó de sus intenciones con la intervención rusa en Georgia en 2008 o la anexión de la Crimea ucraniana en 2014, allanó el camino para la invasión de Ucrania. “Nadie quiso aceptar que Putin se convertiría en el agresor de Europa para poner en peligro el orden creado tras la Segunda Guerra Mundial y la autonomía de las repúblicas ex soviéticas”, dijo durante la conversación de algo más de una hora. “Nos dedicamos a imponer alguna sanción y criticarle retóricamente. No había apetito para más”.

Hillary fue el plato fuerte del 50 aniversario del CIDOB (Barcelona Center for International Relations), uno de los principales laboratorios de ideas dedicados a las relaciones internacionales en España, un país donde no abundan. Era la primera vez que visitaba la capital catalana en sus 75 años de vida, a la que llegó el jueves tras pasar unos días en Madrid, acompañada siempre por la embajadora Julissa Reynoso, con la que mantiene una estrecha amistad. Acostumbrada a despertar pasiones encontradas en EEUU, donde muchos republicanos han hecho de su demonización un modo se vida, Hillary no encontró más que aplausos en la Capella del MACBA, llena hasta la bandera. Durante su época al frente de la diplomacia estadounidense, Clinton tuvo que lidiar directamente con Putin, al que definió como un “dictador con reminiscencias de los zares y sueños para restablecer el imperio ruso”. A su juicio, el autócrata del Kremlin calculó mal en Ucrania. Pasó de que Donald Trump le prometiera que sacaría a EEUU de la OTAN si resultaba reelegido en 2020, una afirmación que hizo basándose en las memorias de John Bolton, quien fuera secretario de Estado del republicano, a encontrarse un frente unido en Occidente. “No contó con la solidaridad occidental ni con unas sanciones tan duras, la masiva ayuda militar a Ucrania y, sobre todo, con el liderazgo de Volodímir Zelenski y la valentía de los ucranianos”, dijo Hillary. El futuro del orden mundial El destino de las relaciones internacionales, subrayó, se está jugando en el torturado país eslavo. “Ucrania decidirá qué clase de orden mundial somos capaces de construir”, dijo con la gravedad que permeo a ratos de la conversación. “Tenemos que apoyar a Ucrania porque no solo está en juego la integridad de sus vecinos, sino la propia democracia occidental”. La también ex primera dama y ex senadora por Nueva York sostuvo que el fiasco militar ruso, así como la vehemente respuesta occidental, ha tenido una enorme influencia en China y su vecindario. “Xi (Jinping) esperaba una victoria rápida de Rusia”. Una desenlace que, a su juicio, le hubiera servido a Pekín para proyectar con mayor firmeza su creciente hegemonía en Asia. Y quizás para dar el golpe sobre Taiwán. “El comportamiento agresivo de Putin en Ucrania ha hecho que los países asiáticos se hayan replanteado su seguridad”, dijo antes de referirse al aumento del gasto militar en Japón o el reacercamiento de Filipinas a Washington. Clinton ha mantenido un perfil bajo desde que abandonara la política activa en 2016 tras perder las elecciones contra Trump. Aparte de dar alguna conferencia, dedica el tiempo a la Fundación Clinton y Onward Together, otra organización que ella misma fundó en 2017 para recaudar fondos para causas progresistas. El pasado mes de febrero empezó a dar también clases de Relaciones Internacionales en la Universidad de Columbia. Apuesta por la victoria de Biden De su némesis republicana, al que describió como “un demagogo inteligente, como todos los demagogos”, habló lo justo. Eso sí, se encargó de recordar que en las elecciones que perdió sacó más de tres millones de votos más que Trump, una puya que hizo reír al público. Y acusó a los republicanos de haberse embarcado en toda clase de maniobras sucias para asegurarse de que por más que sigan perdiendo el voto popular podrán ganar el voto electoral que abre las puertas de la Casa Blanca. “Estoy segura de que si podemos contar los votos como el resto del mundo, Biden ganará la reelección”, dijo enfáticamente. La de estos días ha sido su cuarta visita a España, de la que dijo que debería liderar el reacercamiento a América Latina. Hillary reconoció que tanto europeos como estadounidenses han desatendido la región, al igual que han hecho con África, regiones que han dado en gran medida la espalda al frente occidental en Ucrania para derrotar a las tropas de Putin.