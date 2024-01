El bolso de lujo de la esposa del presidente agita la política en Corea del Sur

No es para pusilánimes la política surcoreana, rica en fragorosos combates con la bancada propia y la ajena, pero nadie castiga con más ahínco al presidente que su esposa. Cuando Kim Keon Hee aceptó un lujoso bolso, catalizó una de las peores crisis políticas de un país que las colecciona. Su marido, Yoon Suk Yeol, ha perdido el aura de tenaz luchador contra la corrupción y su Partido del Poder Popular (PPP), dividido y desorientado, mira con aversión a las próximas elecciones parlamentarias.

El vídeo emergió el mes pasado en un canal de youtube progresista y muy crítico con el gobierno conservador. Lo había filmado el pastor Choi Jae-young con una cámara oculta en su reloj de pulsera. Kim acepta su regalo, un bolso de Dior azulado en piel de becerro de más de 2.000 euros, con esforzados mohines desaprobatorios. “¿Por qué me traes estas cosas?”, recrimina. Su coste triplica el que autoriza la ley anticorrupción para los obsequios del presidente y cónyuge.

El pastor ha explicado qué le llevó al enredo. Defiende el acercamiento con Corea del Norte e, inquieto con la hostilidad actual, había pedido una reunión con la primera dama. De ahí salió aún más inquieto por su aparente intromisión en asuntos de Estado. Es un asunto serio en Corea del Sur. La expresidenta, Park Geun-hye, acabó en la cárcel por, entre otros asuntos, delegar decisiones políticas en una tenebrosa amiga con contactos con una secta. Así que, consciente de la pulsión irrefrenable de Kim por aceptar obsequios, el pastor se presentó de nueva ante ella con el bolso.

El presidente ni su esposa se han disculpado a pesar de que las encuestas muestran que el 69% de los votantes exigen explicaciones y el 53% juzgan el regalo como un “comportamiento inapropiado”. La “crisis del bolso Dior” es un regalo para el opositor Partido Democrático ante las reñidas elecciones parlamentarias de abril. “El presidente no sólo está evitando la comunicación con el público sino que está alimentando las sospechas de que la primera dama interfiere en asuntos políticos y se entromete en las elecciones”, ha clamado su líder, Lee Jae-myung.

Críticas y escándalos

Yoon ganó las elecciones de 2022 con fama de inclemente frente a los corruptos tras haber dirigido desde la fiscalía las condenas de la expresidenta Park y del heredero de Samsung, Lee Jae-yong. El escándalo difumina aquella aura día tras día y las críticas le han llegado también de los barones de su partido. Kim Kyung-yul comparó a su esposa con la extravagante y manirrota reina francesa María Antonieta. Más le dolió al presidente las de Han Dong-hoon, también ex fiscal y ungido como su protegido y probable sucesor. Han admitió que el bolso era “un asunto de preocupación pública” y el presidente le exigió públicamente una dimisión que no consiguió. No es el mejor clima para afrontar los comicios.

No es ajena Kim a la controversia. Ha sido acusada de plagiar su tesis doctoral y admitió el embellecimiento de su currículum para optar a un puesto de profesora universitaria. Su marido vetó este mes una investigación especial sobre su mujer por las viejas sospechas de manipulación bursátil. El Ayuntamiento de Seúl canceló un proyecto ferroviario tras saberse que dispararía el precio de las tierras de su familia y su madre fue condenada a un año de cárcel por fraude. Ese historial convierte en anecdótico un bolso.

La crisis también deja una lección sobre la gestión de crisis políticas. Lo aclaraba un editorial de Chosun Ilbo, diario de referencia. “Si el presidente Yoon se hubiera disculpado en un principio, las cosas no hubieran alcanzado este punto. Pero no lo hizo y el problema ha alcanzado la peor situación posible”.