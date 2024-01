Desde octubre pasado, Amy Pope es la primera mujer directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 72 años de existencia de este organismo. Un preámbulo alentador en un momento muy crítico para un fenómeno que genera rechazo en muchos de los países más ricos del mundo e incluso en algunos de los más desfavorecidos. En este contexto, Pope atendió a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, en una entrevista presencial concedida al margen de un congreso organizado por la Orden de Malta en Roma. Una conversación en la que a ratos también se expresó sin pelos sobre la lengua.

¿Cuáles son las crisis migratorias que le preocupan más en este momento?

Acabo de regresar de Chad donde hay comunidades desplazadas de Sudán. Es el país que tiene en este momento el mayor número de personas desplazadas en el mundo a causa del conflicto [que continúa desde abril y mantiene enfrentados al Ejército regular sudanés y fuerzas paramilitares]. Son personas que están cruzando el confín con Chad, Sudán del Sur y Egipto en una situación de extrema vulnerabilidad, pero lamentablemente en este momento no hay suficientes recursos humanitarios para atenderlos. Otro asunto es el gran número de desplazados por la crisis climática, que no tienen protección legal, ya que no se les considera refugiados, y que no tienen capacidad para cultivar, pescar o proporcionar alimentos para sus hijos. El número de desplazados en el mundo seguirá creciendo si no atendemos las crecientes necesidades de estas comunidades.

¿Qué consecuencias a largo plazo implica la guerra en Gaza?

Pues la infraestructura en Gaza se está destruyendo a un ritmo alarmante, escuelas, hospitales... Los jóvenes están siendo traumatizados. Comunidades enteras están siendo desarraigadas y desplazadas. Reconstruir en Gaza requerirá un tremendo apoyo de todos en la comunidad humanitaria. Con la devastación continua en la región, los desafíos aumentan día a día.

Italia quiere enviar a centros de retención en Albania a los migrantes que rescata. Reino Unido, a Ruanda. ¿Qué opina de estas iniciativas?

Lo cierto es que no hemos visto muy buenos ejemplos de externalización de procesos de asilo. Como organización, creemos firmemente en la importancia de garantizar que las personas tengan el derecho de presentar sus solicitudes de asilo. Y que puedan hacerlo de manera efectiva. No está claro para nosotros cómo estos nuevos programas permitirán que estas personas presenten sus solicitudes de asilo de manera efectiva desde un punto de vista operativo, logístico y humanitario. Entonces, no está claro qué valor [estas iniciativas] agregarán en última instancia. Además, la realidad es que el número de solicitantes de asilo aumenta porque estas personas no encuentran otros caminos ni maneras de solicitar asilo u oportunidades económicas.

¿Qué opina de que algunos países, entre ellos España, hayan realizado devoluciones en caliente de migrantes?

El derecho internacional es claro en afirmar que a estas personas no se las puede devolver sin darles la oportunidad de presentar su solicitud de asilo en caso de que la soliciten. Por lo tanto, estas devoluciones son motivo de gran preocupación debido a que estos fundamentos del derecho internacional están respaldados por un compromiso asumido por muchos estados en todo el mundo. Además, insisto, si solo abordamos el problema de la migración cuando [estas personas] ya están pidiendo asilo, es que hemos fallado en intervenir en muchos momentos a lo largo de su ruta. [...] No podemos limitarnos a atender la inmigración solo en las fronteras. Debemos analizar estos fenómenos de manera integral. Tenemos que entender por qué estas personas se van, hacia adónde van, y cómo llegan hasta allí. Cómo abordamos todos esos factores.

Usted defiende que los inmigrantes son una oportunidad. Pero eso no es lo que dicen muchos gobiernos.

Bueno, alguna luz hay. Gobiernos como el italiano han reconocido que necesitan los inmigrantes y les hemos escuchado hablar claramente de la importancia de conceder visados a personas que puedan atender las necesidades de su mercado laboral. [...] Estamos en conversaciones con muchos de países. Nada de esto es fácil, pero con buenos socios creemos que se puede lograr.

Frontex, el organismo de protección de fronteras exteriores de la UE, recibe desde hace años muchísimas críticas. ¿Ve aspectos particularmente problemáticos en las operaciones de esta agencia europea?

Creo que Frontex es una organización que todavía está trabajando para encontrar las maneras para abordar mejor las necesidades de sus estados miembros. Y, ciertamente, es una tarea complicada. Por eso no creo que nosotros estemos necesariamente bien preparados para opinar al respecto. Aun así, lo que puedo decir es que considero que si estas personas son devueltas sería mucho más efectivo si [antes] se explorase cómo pueden ser reintegradas en sus economías locales. Porque si simplemente devuelves a alguien a su hogar y no tienes un plan, es muy probable que esa persona vuelva a migrar. Como dije antes, estamos intentando alertar a los gobiernos a que aborden el asunto de una forma mucho más integral.

¿Qué opina del nuevo pacto europeo de migración? También en este caso ha habido diversas críticas.

No tenemos esa postura. Creemos que tendremos que evaluarlo una vez entre en vigor. Pero, de nuevo, considero que es prometedor que se reconozca que Europa necesita inmigrantes y que es necesario que se encuentren formas de que estas personas migren de una forma segura y regulada.