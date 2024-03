Los rusos desafían el miedo para despedirse en masa del opositor Navalni

Miles de rusos se han congregado frente a la iglesia de Moscú donde este viernes ha tenido lugar la despedida del líder opositor Alekséi Navalni, fallecido hace dos semanas en una prisión ártica en circunstancias no esclarecidas. El entierro se ha celebrado bajo la atenta mirada de las autoridades, que han reforzado la seguridad en los lugares de despedida del político. Tanto en la iglesia, donde ha sido instalada la capilla ardiente, como en el cementerio, donde ha sido enterrado el político, se han visto importantes dispositivos policías y vallas metálicas. En las farolas del cementerio se han colocado, además, múltiples cámaras de vigilancia y otros dispositivos que pueden servir como inhibidores de señal de internet y telefonía móvil.

Los moscovitas han formado una larga cola alrededor de la iglesia ortodoxa, en el barrio moscovita de Mariino, en el sur de la capital, a tres horas del inicio de la ceremonia fúnebre. Tras varias horas de tira y afloja, el cadáver del opositor ha sido finalmente entregado a la familia, y alrededor de las 14.00 horas (dos horas menos en España) un coche fúnebre ha llegado al templo donde tiene lugar la ceremonia en estos momentos. El ataúd, sostenido por cuatro individuos, ha hecho su entrada en la iglesia unos diez minutos después. Instantes después, se ha podido cómo los padres del opositor llegaban al templo.

Transcurrida una hora, el ataúd ha vuelto a salir del edificio y fue introducido en una furgoneta que lo trasladaría hasta el cementerio donde ha sido enterrado, mientras la multitud lanzaba claveles al paso del vehículo.

Las autoridades no permitieron cámaras en el interior, mientras que en la puerta, colgaba un cartel que nadie había retirado y en el que podía leerse: "iglesia cerrada por limpieza". Muchos de los congregados han coreado el eslogan "no hay perdón", mientras otros han gritado "tú no tenías miedo y nosotros tampoco", "no a la guerra" o "Rusia será libre". El Kremlin había advertido que serían castigados quienes participen en manifestaciones no autorizadas durante los funerales. Pese a los vetos y las advertencias, algunos asistentes lograron hacer llegar a los estudios de TV-Dozhd en los Países Bajos imágenes del brevísimo servicio funerario. A la ceremonia acudieron los embajadores de Estados Unidos, Francia y Alemania.

"Queremos recordar que existe una ley que se debe cumplir: cualquier reunión no autorizada constituirá una violación de la ley", había advertido el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria, agregando que los que participaran en reuniones no autorizadas serían castigados en conformidad con las leyes vigentes. Las autoridades moscovitas ha denegado este jueves el permiso de celebración de una marcha en memoria de Navalni y Boris Nemtsov, asesinado a pocos metros del Kremlin en 2015, prevista para el 2 de marzo. Según Yekaterina Duntsova, aspirante a la Presidencia rusa vetada por la Comisión Electoral, las autoridades han esgrimido como justificación de la prohibición la epidemia del coronavirus. Duntsova ha ironizado que esa epidemia no afecta habitualmente a los que acuden a multitudinarios actos organizados por el Gobierno. Simultáneamente, en las redes sociales rusas se han difundido avisos de algunas universidades a sus estudiantes para que no acudan a manifestaciones relacionadas con Navalni bajo amenaza de expulsión.

Entrevistada por la cadena opositora TV-Dozhd, vetada en territorio de la Federación Rusa y que emite desde su estudio en Ámsterdam, una de las asistentes se ha congratulado de que la meteorología acompañaba y que, para ser un día de invierno en Moscú, la temperatura, de tres grados sobre cero, ha permitido la asistencia de numeroso público. Otro ha destacado la importancia de despedirse del más célebre y relevante disidente de la era de Vladímir Putin. Dmitri Nisovtsev, colaborador del Fondo Anticorrupción, la oenegé fundada por Navalni, se ha comprometido a continuar el trabajo del fallecido: "Navalni no nos ha liberado de esta tarea que afrontamos; que lo hayan matado no quiere decir que tengamos que detener nuestra lucha contra Putin".

Entierro de Alekséi navalni. Entrada del féretro a la iglesia. / EPC

Yana Troyanova, actriz, ha pedido a los rusos no rendirse a la tristeza ni al duelo. "Hay que sonreír, como muestra de resistencia". Saliendo al paso de las afirmaciones que aseguraban que este sería el último mitin del opositor, Troyanova ha respondido que el último mitin será el día en que se acabe el régimen de Putin.

El cementerio de Borísovo, donde Navalni ha sido enterrado a las 16.00 hora local (14.00 hora española) tiene una superficie de 4 hectáreas y es uno de los camposantos más antiguos de Moscú, con una historia que se remonta a 1550. El cementerio no alberga a muchas personalidades. Entre las tumbas más conocidas se encuentran las del artista soviético Yuri Sherstnev o el científico Guennadi Arakelov. Las autoridades habían previsto una ceremonia y un entierro rápido, sin que el público tuviera siquiera acceso a la tumba donde iba a ser enterrado. Pese a los vetos y la presión policial, algunos asistentes han logrado hacer llegar imágenes tomadas furtivamente desde el lado opuesto de la verja. El cementerio Troyekúrovskoye, en el oeste de Moscú, ha sido otro de los lugares que se barajó en la prensa para acoger el cuerpo de Navalni. En él reposan numerosas personalidades rusas entre militares, artistas, cosmonautas y políticos, incluido el opositor ruso Borís Nemtsov, asesinado en 2015.

Obstáculos de las autoridades

La familia de Navalni ha denunciado durante nueve días la negativa de las autoridades de entregar el cadáver del político tras su deceso en un penal en el Ártico. Finalmente, la madre del opositor pudo recoger el cuerpo de su hijo, de cuya muerte los allegados de Navalni culpan directamente al Kremlin.

Desde hace unos días el equipo del opositor ha informado de obstáculos para organizar del funeral. Primero todas las agencias funerarias se negaron de ocuparse de las exequias. Luego los correligionarios del político no podían acordar la fecha del funeral, porque "no había ni una persona disponible para cavar una tumba" el 29 de febrero, fecha elegida por la familia que coincidía con el discurso sobre el estado de la nación que dio este jueves el presidente ruso, Vladímir Putin.

Mientras, la portavoz de Navalni, Kira Yarmish, ha desvelado que hasta les ponen trabas para trasladar el cuerpo del político a la iglesia. "A las brigadas (de las funerarias) les llaman desconocidos y les amenazan para que no lleven el cuerpo de Alekséi a ninguna parte", escribió Yarmish en X.

Además de la retransmisión en directo a través de TV-Dozhd, el equipo del opositor ha publicado una lista con las ciudades en todo el mundo, donde este viernes se han celebrado ceremonias en memoria de Navalni. "Os llamamos a colocar flores en memoriales (a Navalni) en todo el mundo", ha podido leerse un mensaje del equipo del político, acompañado por el listado de las urbes que participarán en la despedida y en el que figuran Madrid, Barcelona, Valencia y otras urbes.