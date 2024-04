La OTAN anuncia el envío de más sistemas de defensa aérea a Ucrania

La defensa del espacio aéreo de Ucrania se ha convertido en la principal demanda de Kiev. No hay foro al que acuda el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el que no denuncie la necesidad urgente de baterías Patriots y otros sistemas antimisiles con los que repeler los ataques por aire de Moscú. El último, este viernes durante una reunión de urgencia del Consejo OTAN-Ucrania. Los países aliados, según ha anunciado al término de la reunión el secretario general Jens Stoltenberg, se han comprometido a entregar más sistemas de defensa aérea, aunque no ha dado cifras concretas.

“La OTAN ha hecho un inventario de las capacidades existentes en todas las líneas y hay sistemas que pueden ponerse a disposición de Ucrania. Así que espero nuevos anuncios” en “un futuro cercano”, ha anunciado durante una breve rueda de prensa tras la reunión ministerial de defensa del Consejo OTAN-Ucrania celebrado por videoconferencia. Tanto Zelenski como el ministro de defensa ucraniano, Rustem Umierov, han participado en el encuentro para explicar la situación en el campo de batalla y exponer sus necesidades “críticas” en materia de armamento.

“Los ministros de defensa de la OTAN han acordado intensificar y proporcionar más apoyo militar, incluida más defensa aérea”, ha dicho el noruego, que abandonará el cargo de máximo responsable aliado a este otoño tras una década en el cargo. Además de baterías Patriots, utilizadas por España, Rumanía, Grecia o Países bajos además de Alemania, que ha anunciado esta semana el envío de una a Ucrania, en los arsenales aliados también se han identificado otros sistemas de defensa aérea disponibles para poder ser enviados a Ucrania como los SAMP/T utilizados por Francia.

"Decisiones correctas"

“No voy a dar cifras concretas porque es información clasificada y forma parte de la planificación de defensa de la OTAN” pero “el inventario se ha compartido con todos los aliados y estamos trabajando para garantizar que se toman las decisiones correctas”, ha explicado Stoltenberg que ha recordado que tan importante como enviar estos sistemas es suministrar piezas de recambio, de mantenimiento e interceptadores para que puedan seguir funcionando. El objetivo es garantizar un sistema de defensa aérea “más completo”, capaz de derribar “drones” y “misiles balísticos avanzados”.

Durante la reunión, otros países que no disponen de sistema de defensa aérea se han comprometido a proporcionar financiación para seguir armando a Ucrania, también a enviar drones y más munición de 155mm. Varios aliados, según Stoltenberg, han asumido compromisos concretos y ultiman propuestas que anunciarán pronto. “El apoyo a Ucrania no es caridad. Es una inversión en nuestra propia seguridad”, ha subrayado recordando que Kiev tiene derecho a su “legítima defensa y que eso incluye “atacar objetivos militares legítimos fuera de Ucrania. Así que derribar aviones rusos que se utilizan para atacar Ucrania es parte del derecho de Ucrania a su autodefensa. El noruego también se ha referido a la adopción por parte del Congreso de Estados Unidos del paquete de ayuda de 60.000 millones, bloqueado desde hace meses, y que espera reciba luz verde este fin de semana.