Usmel González, docente del Colegio Palacio de Granda, fue recientemente invitado como ponente en el 16º Seminario Internacional de Educación Integral del Grupo SM.

Para los responsables del este colegio asturiano, la evaluación formativa es un tema crucial en la práctica docente, ya que les permite obtener información sobre el progreso y el aprendizaje de sus estudiantes de manera continua. Colocar este elemento en el centro de la programación que siguen en Palacio de Granda es fundamental para mejorar la enseñanza y potenciar el aprendizaje de los alumnos.

En esta cita celebrada hace algunas semanas, Usmel González fue uno de los ponentes de la temática titulada "Dale una vuelta a la Evaluación", ya que poner al alumno en el centro de todo es la filosofía que siguen en Palacio de Granda. El docente se muestra más que satisfecho por ser uno de los participantes en este evento. "He tenido la oportunidad de participar en el Seminario Internacional de Educación Integral, retransmitido para toda América y España, para debatir sobre la importancia de la evaluación formativa como elemento diferenciador de una educación de calidad". Según cuenta, "en este debate participamos cinco profesores y profesoras, escogidos por la Fundación SM por nuestra trayectoria profesional e ideas innovadoras, para compartir experiencias sobre nuestra aplicación de la Evaluación Formativa en nuestras aulas. Este tiempo fue, sobre todo, un momento de reflexión y disfrute entre compañeros y compañeras que compartimos las mismas inquietudes en cuanto a educación y nuestra pasión por cambiar el paradigma para alinearlo con los países más avanzados en este campo", destaca el docente, quien desvela la total sintonía con sus colegas. "Los cinco coincidimos en que, para llevar a cabo este cambio, se necesita colocar la evaluación en el centro pues, si sabemos exactamente qué, cómo, cuándo y por qué evaluar en función de nuestro alumnado podremos diseñar una práctica educativa realmente centrada en sus necesidades. Esta práctica que pone la evaluación en el centro no lo hace para calificar cada momento generando una suma de datos enorme que, el final se pondera sin que exista aprendizaje a posteriori de cada una de las calificaciones si no que, lo que pretende es utilizar el error como parte inherente del aprendizaje".

Y es que, tal y cómo señala Usmel González, la práctica es la base de una buen sistema educativo. "Está más que comprobado que el aprendizaje puramente teórico es menos eficaz y perdura menos que el aprendizaje basado en la práctica. Nuestra sociedad ya ha asumido este hito, pero las personas que estuvimos en esta mesa redonda reclamamos un paso más. Y es que el aprendizaje basado en el error y en la retroalimentación genera aprendizajes mucho más complejos que si únicamente nos basamos en la práctica. La práctica precede al error, pero el elemento diferenciador está en el feedback que te hace consciente de dónde has errado y cómo mejorarlo. Una nueva práctica aplicando esos nuevos conocimientos ayuda a fijar el aprendizaje que se pretende conseguir", desvela.

Una metodología que le acompaña a diario. "Esto es lo que lo que aplico todos los días en Palacio de Granda en el aula, tanto en Altas Capacidades como en Geografía, programando en base a situaciones de aprendizaje contextualizadas que generen aprendizajes significativos, al tiempo que les permita volver atrás a cada alumno o alumna según sus necesidades para, una vez comprendido el error, avanzar hacia nuevos aprendizajes. Esto permite avanzar en una educación basada en el desarrollo metacognitivo que ayuda al alumnado a comprender qué ha aprendido, por qué aprende y cómo aplicarlo a nuevos contextos más allá del aula", asegura.

Enlace al vídeo de la ponencia: