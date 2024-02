La comunidá educativa del colexu públicu Clarín ta desquitándose del so pruyimientu de llectura dende payares, mes nel que s’estrenó la so nueva biblioteca. Pasaren cuatro años y mediu ensin un serviciu que yá tien mil exemplares ente les sos remocicaes estanteríes. “Volver recuperala yera la nuestra gran xera pendiente. Un colexu ensin biblioteca ye un centru incompletu, eso rescampla”, reconoz Pablo Casanova, director del centru.

L’acondicionamientu de la sala foi un procesu que se vio ralentizáu pol impactu de la pandemia. “Teníemos bien claro que queríemos da-y una reforma integral a la biblioteca. Cuando tábemos en plena xera llegó’l covid y la biblioteca convirtióse a lo llargo de dos cursos nun aula ordinaria de grupu”, rellata Casanova, qu’inda recuerda l’aspeutu que tenía enantes esta zona remocicada. “Fíxose una llimpieza brutal. Había coses d’otra dómina, yera casi un trasteru”, esplica.

Con arguyu ya ilusión, l’equipu docente y l’alumnáu d’esti colexu xixonés yá fai usu diariamente de los múltiples tomos que dan sentíu sentíu a les estanteríes y al color azul que destaca na novedá más recién del centru. “Pintámosla d’azul porque ye’l color qu’identifica al cole nel so logo, el so teyáu y la so ropa corporativa. Anque teamos frente por frente d’El Molinón, ye’l nuesu color”, bromia’l director, que s’amuesa encantáu col resultáu llográu. “La única parte bona de tar tantu tiempu paraos ye que nos avagó pa facelo de la meyor manera posible. Mereció la pena la espera”, espresa. El cume de la biblioteca ye’l mural realizáu pol artista Julio Cordero, que caltien la mesma tonalidá del restu de la sala y que llanza un mensaxe inspirador a los estudiantes: “Suaña los tos suaños y cree nellos, porque son tuyos”.

L’acoyida por parte del alumnáu ta dexando más que satisfechos a los maestros. “Como ye daqué nuevo pa ellos porque llevaba tanto tiempu cerrada, tán percontentos”, asegura la coordinadora de la biblioteca, Carolina Iglesias, quien tien claro’l so oxetivu de magar ocupa esti cargu. “Tamos intentando que-yos siga gustando la llectura, que cola tema de les nueves tecnoloxíes ta dacuando abandonada. Queremos que vuelvan tener ilusión por metese dientro de les hestories”, enfatiza Iglesias, que tamién fai’l so llabor como tutora na clase de 1º A.

Precisamente, Miguel Pérez y Daniela Alonso son integrantes d’esti grupu. Dambos coinciden a la d’escoyer les sos colecciones favorites. “Gústame enforma la biblioteca porque hai llibros de Gerónimo Stilton, que son los mios preferíos poles sos aventures”, diz Pérez. Pero la flamante novedá del colexu públicu Clarín ufierta una variedá qu’estos neños de 6 años nun desaprovechen. A Mario Carbajo, por casu, encánta-y lleer los de “Dani y Evan” pola so pasión polos dinosaurios. “Gústanos muncho venir colos amigos y esta biblioteca ayúdanos porque tien más estanteríes, llibros y color nes parés”, manifiesta Carbajo. Otros alumnos, como Unai García, aprovechen pa papase de conocimientos sobre la naturaleza y les fondures marines. “Los mios favoritos son los del mar porque me gusten muncho les coses del fondu del mar y los corales”, fae García. Toos ellos coinciden en que la biblioteca convirtióse nun de los principales intereses de la so rutina. “Gústame enforma venir equí, ye la zona que más me gusta del cole sacante’l club de llectura”, asevera García.

Los 300 alumnos d’esti colexu yá tán disfrutando de préstamos quincenales y de les actividaes qu’entamen xunto a los docentes na biblioteca. Sicasí, la idea de los sos responsables ye realizar una amplia serie de proyectos, ente los que destaquen les visites d’autores como Omar Fernández o’l club de llectura qu’entama l’Ampa (Asociación de Madres y Padres). “Tenemos la idea de facer una montonera actividaes pa da-y muncha vida a esti espaciu. Queremos disfrutar de la nuesa biblioteca al máximu”, remata la coordinadora.