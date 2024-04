Mateo y Ana tienen 3 años. Esti cursu empezaron al colexu nel centru Peña Careses de La Pola Siero y ye la primer vegada que van participar nel proyeutu «El Bosquín del Peña». Aseguren sentise «un pocu nerviosos», porque nunca enantes llantaron un árbol. Pero ellí tán acompañaos d’otros compañeros, de 4 y 5 años, que yá lo fixeron más vegaes, amás de les sos profesores y la direutora del centru, Lucía Canga.

Los 216 escolinos aportaron va unos díes, el pasáu xueves, al Parque Periurbanu Municipal de la llocalidá, allugáu n’Aldea Boladro, esgalazaos ya ilusionaos. Fueron más de mediu centenar de gromos d’abedurios y castañales, donaos pola Conseyería de Mediu Rural y Política Agraria al traviés del viveru de La Mata (Grau) los que los rapacinos s’encargaron de plantar nuna iniciativa que pretende «contribuyir a la concienciación de los más pequeños sobre la necesidá d’aumentar la vexetación y les zones verdes», indicó Canga.

«El Bosquín del Peña» arraigona / Lucía Rodríguez

Esti ye yá’l tercer añu que la escuela polesa desendolca esta iniciativa coles mires de que «el conceyu de Siero se comprometa dempués a llevalos a otros llugares, pa repoblar aquelles zones a les que-yos fae más falta y que nun quede solo equí», esplicó la direutora del Peña Careses.

L’actividá enmarcóse dientro del proyeutu «Salú y mediu smbiente» que desenvuelve la escuela. «Primeramente, trabayamos col alumnáu nel centru tolo que ye’l mediu ambiente, inculcamos valores y sensibilizamos y concienciamos dende pequeños», señaló la direutora. Una iniciativa que, amás, «arreya tamién al restu de la familia, porque ellos depués llévenlo a la so casa».

Por desgracia, los árboles que los escolares cultivaron en 2022 nun salieron p’alantre. Pero sí lo fixeron los más de 200 plantones que los neños emplegaron na pasada edición pal so particular monte. Dalgunos d’ellos atópense agora mesmo nuna zona más húmedo del parque, lo que va permitir el so caltenimientu por que, en cuanto sía posible, se tresplanten a una faza en Bobes, tamién en Siero.

«El Bosquín del Peña» arraigona / Lucía Rodríguez

Amás, Lucía Canga apunta que «siempre afalamos a los neños y a les sos families a que visiten la zona de xemes en cuando pa que puedan ver la evolución de les plantes que semaron y contemplen cómo van espoxigando», añedió Canga.

Nun terrén primeramente encuriosáu por operarios del conceyu, los neños distribuyéronse en grupos de cinco y, armaos colos sos preseos de xardineros, fixeron un riegu pequeñu, punxeron dientro’l plantón del so árbol y, pacientemente, ataparon con tierra.

Lo que más-yos prestó foi «amazacotar la tierra colos pies pa que la planta nun cayera», aseguren.

«El Bosquín del Peña» arraigona / Lucía Rodríguez

Dientro del proyeutu educativu del centru, nel que la plantación añal d’árboles ye parte importante, llévase años llantando nes aules el cuidáu del entornu y el respetu hacia’l mediu ambiente con delles iniciatives que fomenten la sostenibilidá. «L’añu pasáu esaniciamos l’ensugáu de manes con papel y los neños traen una toalla de so casa», esplica Lucía Canga.

L’almuerzu sostenible y saludable ye otra de les práutiques que s’entamen dende fai yá dellos años «sustituyendo’l papel d’aluminiu y los plásticos por envases y botelles reutilizables». Amás, el centru forma parte de la Rede d’Escueles pol Reciclaxe, un programa de collaboración que se desarrolla ente los colexos y el consorciu Cogersa.