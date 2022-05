Avances firmes en el camino hacia el nuevo polígono con el que Llanera contará en la zona de Pando. El Principado ha iniciado el proceso de información pública del documento en el que se plantea el necesario cambio de calificación de suelo del área para que esta pueda ser considerada de carácter industrial. El expediente está en fase de consultas previas y trámite de evaluación ambiental y permanecerá en exposición a disposición de los interesados hasta el próximo 17 de junio.

El texto -Documento Inicial al Estratégico (DIE) para la tramitación de la evaluación ambiental- recoge las motivaciones para impulsar el cambio de uso de esta gran bolsa de suelo colindante con el polígono de Silvota y que ocupa una superficie total finalmente estimada de 321.836 metros cuadrados. Se trata de una de las extensiones que desde 2003 el Principado mantenía bajo gestión autonómica al considerar la zona como susceptible de afectación por el desarrollo de la denominada área central asturiana y más en concreto por la previsión que en aquel momento se hizo de que la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) pudiera tener implantación en este punto. Tras años de reclamaciones del Ayuntamiento de Llanera para que se desbloquease este suelo -entre otras superficies del municipio en la misma situación- , el pasado 4 de noviembre de 2021, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) acordó su liberación y que este pasase de nuevo a manos municipales.

Tras el acuerdo, tal y como explicó el alcalde, Gerardo Sanz, el ayuntamiento se puso inmediatamente a trabajar en el impulso al proyecto para el desarrollo de la zona y la imprescindible modificación de las normas subsidiarias de Llanera que rigen su ordenación urbanística para que estas den acogida a los nuevos usos de esta enorme parcela.

"Los objetivos de la modificación puntual de las normas subsidiarias son (...) rectificar la actual situación de indeterminación que supone la calificación como equipamiento cuando ya no existe la necesidad de una Reserva Regional de Suelo para su desarrollo como Actuación Prioritaria (..) Para ello, sencillamente recalificar estos suelos como Industrial, uso ya implícito en la anterior calificación y que es el destino lógico del área tanto por su situación como por sus condiciones", dice el documento sometido ahora a información pública.

"El área de intervención de la modificación está situada en Pando, en un entorno rodeado por suelos industriales e infraestructuras viarias. Se trata de un ámbito de 321.836 metros cuadrados de superficie -aproximadamente, ya que está calculado sobre la cartografía catastral-, situado al norte del polígono de Silvota, delimitado por el oeste, por el norte por la AS-II y por el este por el trazado del ferrocarril (...) El área se configura como una zona sin apenas usos significativos, ni residenciales ni productivos; tan solo unas pocas edificaciones en mal estado y praderías. Topográficamente, se trata de una gran plataforma casi horizontal. Desde la autovía AS-II (de titularidad del Principado) se establece acceso rodado directo al ámbito a través del enlace de esta autovía con la carretera de la red local de segundo orden (también de titularidad autonómica) denominada como LL-3, Lugo de Llanera-polígono de Silvota. Este mismo vial es colindante al ámbito a lo largo de la mayor parte del lindero Oeste, lo que facilitará la comunicación y los tráficos rodados", añade el expediente.

Este recuerda asimismo que en el año 2005 ya se había iniciado el proceso de implantación de la ZALIA, el gran área de actividades logísticas central de Asturias (de ámbito regional y vinculado a los puertos de Gijón y Avilés), en el término municipal de Gijón, por lo que el Principado ya había abandonado la idea de su implantación en Llanera, pese a lo cual y a las reiteradas peticiones municipales de desbloqueo del suelo no se había actuado hasta la fecha. También menciona el informe la situación actual del concejo, de gran pujanza económica y con el suelo industrial agotado, razón por la que el desarrollo de estas bolsas es clave para el crecimiento futuro del municipio.

"Actualmente, los polígonos industriales de Llanera se encuentran prácticamente colmatados y existe una importante y urgente demanda real de suelo industrial en el concejo, por sus condiciones y situación. Según el planeamiento vigente, para esta zona central, además de los suelos urbanos industriales de los polígonos de Silvota y Asipo, solamente se reserva para este uso dos áreas de suelo urbanizable: una zona de ampliación de Asipo, y otra de Silvota. La posible ampliación de Asipo, UZ-ASIPO-IND-1, aunque iniciada, no ha conseguido ser desarrollada y ahora la propiedad de los suelos se halla en manos de fondos de inversión y/o bancos, lo que dificultará aún más su posible gestión. Además, en el ámbito de suelo urbanizable industrial UZ-SILVOTA-IND-2 la propiedad se encuentra muy atomizada, sin una delimitación clara con islas de 'reserva industrial' por preexistencias de tipo residencial, no dispone de accesos adecuados como ya señaló la CUOTA (...) además de su difícil conexión viaria entre las vías del ferrocarril y la A-66 y no menos gravosa la afección por un arroyo que lo atraviesa de norte a sur, lo que precisaría un corredor biológico. En cambio, la zona ahora denominada como ZAL, por su situación, visibilidad, distribución de la propiedad y las conexiones ya existentes a las infraestructuras viarias -autovía y ferrocarril- es a todos los efectos un área inmejorable y económicamente viable para la expansión de las actividades económicas, como área industrial", explica el documento.

"El interés público y social que nos lleva a la modificación es claro: la necesidad de incrementar la reserva de suelo industrial para el que existe actualmente una demanda real y que supondrá el consiguiente crecimiento social y económico del concejo", concluye asimismo el texto que se pone a exposición pública para un trámite que supone un importantísimo paso en el objetivo del Ayuntamiento de Llanera de disponer de más suelo industrial para poder seguir creciendo, tal y como se ha señalado en numerosas ocasiones por parte del Alcalde.

El gobierno local ha decidido optar por la creación de un nuevo polígono y no la ampliación de Silvota. Además, el regidor ha insistido en numerosas ocasiones en que seguirá reclamando el desbloqueo del resto de suelo bloqueado por el Principado. Desde 2003 estaban bloqueados 1,8 millones de metros cuadrados, sometidos a gestión autonómica. Una vez liberados estos más de 300.000 metros cuadrados en esta zona de Pando próxima a Silvota, quedan, a ambos lados de La Morgal, otras dos bolsas bloqueadas: 805. 341 metros en el área de La Bérvola y Coruño y 515.987 metros más en las proximidades de La Castañera. Mientras, en Pondal (Lugo) se concentran 128.355 metros sobre cuya ordenación por el momento tampoco puede actuar el Ayuntamiento.