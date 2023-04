Villabona muestra un patrimonio ferroviario de primer nivel. La localidad de Llanera cuenta con una única y peculiar estación de estilo inglés, muy parecida a la de Crownstreet de Liverpool, así como un edificio de viviendas conocido como "La Casona". Ambos inmuebles están catalogados pero, por contra, se encuentran muy deteriorados por el paso del tiempo. Por ello, la Asociación de Vecinos "San Miguel" de Villardeveyo solicita su reparación urgente para reconvertir la terminal en espacio cultural y las casas en apartamentos para jóvenes, estudiantes y erasmus.

"Si se restaura la estación, que ahora está vallada para que no se arrime nadie no vaya a haber una desgracia, pretendemos que sea para algo asociativo y de tema cultural. En el caso de La Casona, nuestra idea es que se haga para alquileres para jóvenes porque tienen el tren al lado y en 10 minutos están en Oviedo, en 15 minutos en Gijón y otro tanto a Avilés por lo que puede ser una buena opción si no encuentran vivienda en la ciudad, por ahorro económico o para aquellos que quieren vivir un ambiente más tranquilo", explica José Mon, secretario del colectivo.

Sin embargo, desde que enviaron en 2017 su propuesta a Renfe y Adif, titulares de los terrenos en los que se ubican los edificios, no han recibido respuesta alguna: "Cero, no sabemos nada, de vez en cuando hacen alguna pequeña reforma pero no contestan nuestra petición", lamenta Mon ya que la vecindad de Villabona teme que el inmueble de la estación termine en colapso.

"Está fatal, sin tejado, hace falta que restauren la techumbre para que no siga el deterioro, tiene valor patrimonial y está catalogado", dice Mon. El inmueble fue proyectado en 1873 por el el ingeniero de caminos Salustio González Regueral, aunque la obra se retrasó dos décadas, inaugurándose en 1890. Y es conocida popularmente como "la estación inglesa" debido a sus similitudes con este tipo de construcciones en Reino Unido, que se extendieron por toda Europa. En concreto, la de Villabona se asemeja al apeadero de Crwonstreet de Liverpool.

Este edificio dispone de varias estancias como dos viviendas para los mandos ferroviarios, otra para el mozo de estación, una zona de taquilla de venta de billetes, una oficina técnica, cuartos de aseo, el área de la antigua cantina y una estafeta de correos. "Un mobiliario también muy importante en ese entorno", destaca Mon.

En cuanto a La Casona, donde aún están habitadas seis viviendas, hay un total de 15 pisos distribuidos en tres plantas, así como otros dos apartamentos en una casa hecha con posterioridad destinada a las familias de la jefatura de ferrocarriles en Villabona. Y la asociación vecinal entiende que el uso habitacional de este inmueble podría ser la mejor solución para su rehabilitación "para que venga gente a vivir aquí y se de vida al pueblo".

Son precisamente los vecinos de la localidad quienes requieren a la junta directiva "mover" la reparación de este conjunto industrial vinculado al ferrocarril. Llevan años de espera y consideran que Adif y Renfe deben actuar cuando antes para evitar la pérdida de estos inmuebles catalogados que son un atractivo vinculado al patrimonio industrial y que pueden tener una nueva vida.