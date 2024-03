Una familia a lo Robin Hood: los Suárez Campos disfrutan juntos del tiro con arco en Llanera

Dicen que el deporte, cuando se hace en familia, se disfruta mucho más. Es por eso que, desde hace años, Iván Suárez y Yolanda Campos buscaron una actividad para practicar con sus hijas, las mellizas Aixa y Ainara, y que fuera una opción alternativa a las habituales. "Indagando por internet encontramos el club de tiro con arco Arqueros del Xabalín de Llanera y nos decidimos a hacer el cursillo de iniciación", explican. De eso han pasado ya seis años y, desde entonces, esta familia, residente en Oviedo, se ha enganchado a esta práctica, hasta el punto de participar, con muy buenos resultados, en torneos a nivel autonómico y nacional.

Una familia que no solo se divierte entre flechas, dianas y arcos, sino que también sabe ganar. Iván y Aixa Suárez, padre e hija, fueron elegidos por la selección asturiana de tiro con arco tradicional para participar en el Campeonato de España 3D Indoor que tuvo lugar a finales del mes de enero en Valdepeñas. La joven obtuvo la cuarta plaza en su primera competición nacional, donde formó equipo con Enrique Luis Fuentes, del Club de Arqueros de Villaviciosa.

Algunos deportes cuentan con la gran ventaja de poder llegar a vivir de ellos, pero "el tiro con arco no es el ejemplo, por lo menos en España, y mucho menos en Asturias", indican los padres. Es por eso que, además de entrenar, animan a sus hijas a que no descuiden sus estudios. Aixa, en concreto, quiere estudiar Medicina y especializarse en neurocirujía. "Ahora mismo estoy intentando adquirir la categoría de deportista de alto rendimiento en tiro con arco; necesito quedar entre los tres primeros puestos en las competiciones para que me den una beca en la Universidad", explica. Su hermana Ainara ha elegido la carrera de Derecho.

Ambas empezarán su formación universitaria en septiembre e indican que "este año nos está resultando bastante complicado compaginar los estudios con los entrenamientos". Y es que, en tan solo unos meses, tendrán que realizar la EBAU. "Este curso va todo mucho más rápido, porque las clases acaban antes. Ya casi estamos empezando la tercera evaluación y tenemos que dedicar mucho más tiempo a estudiar que a entrenar", señalan. Aún así, descartan totalmente la idea de abandonar la práctica del tiro con arco, no solo por el deporte en sí, sino por el hecho de hacerlo en familia. Porque subirse a podio junto con tus hermanos y tus padres "es lo máximo", afirman. Su próximo objetivo es el Campeonato de España 3D que tendrá lugar los próximos 14, 15 y 16 de junio en Burgos y donde esperan conseguir "grandes resultados".