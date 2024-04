La rota de Arlós suena en el ciberespacio

De la artística reproducción bajo un alero de la iglesia románica de Santiago de Arlós a estar disponible, gracias a las nuevas tecnologías, para cualquier interesado en cualquier punto del mundo. La rota de Arlós, el singular instrumento medieval que quedó labrado en piedra en uno de los canecillos del templo llanerense, ha vuelto a la vida gracias al trabajo de un puñado de entusiastas y ,ahora, será replicable en cualquier punto del globo, internet mediante.

La Casa de la Cultura de Posada acogió ayer una charla de presentación del instrumento para el gran público en un acto para divulgar, además, los planos de la pieza, que han sido elaborados con mimo por Fernando Oliva, de la Asociación de Música Antigua. Unos documentos que se ofrecen al público, de forma gratuita a través de su web (amantigua.com) y de la web del Ayuntamiento de Llanera, para que cualquier persona interesada pueda hacerse con ellos y replicar la rota tal y como se ha reconstruido en Llanera.

El camino hasta llegar al instrumento físico no ha sido fácil. No se conserva ninguna rota en el mundo, porque se trató de un instrumento con poco recorrido. Desapareció con la Edad Media para no volver a tocarse nunca, precisamente por la dificultad de hacer sonar las notas.

Antes de devolverle la vida, el director de la Orquesta de Cámara de Siero, Manuel Paz, y Fernando Oliva dedicaron muchos esfuerzos a hacer "miles de fotos" del canecillo que representa a una cabra tocando la rota en la iglesia parroquial de Arlós. Fue la materia prima para imprimir un modelo en 3D, que sirvió de base para llevar a cabo la reconstrucción del instrumento con todo detalle, como recordaron ayer en la conferencia. El lutier Carlos González, que intervino por videoconferencia, recordó el proceso de recreación fiel del modelo real, aunque fue preciso construir la rota a diferente escala de la original en piedra para poder tocarla.

Finalmente, el músico Héctor Braga se ha encargado de hacerla hablar, en un proceso laborioso para traer al presente los sonidos del pasado. "Ha sido todo un éxito", convinieron los conferenciantes, antes de repartir los planos entre los asistentes a la charla y de ofrecer un pequeño concierto con el instrumento. Una pieza singular que ha despertado mucha curiosidad y que, ahora, está disponible para todos los interesados tras un largo viaje en el tiempo.