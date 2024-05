De Cuba a Llanera, una búsqueda de raíces familiares con final feliz (y de ida y vuelta)

Hace cuatro meses, Yasser Hevia, cubano de 52 años, emprendió una búsqueda que le llevaría hasta el concejo de Llanera, más concretamente hasta Santiago de Arlós. Su mayor deseo era rescatar la memoria de su familia, sobre todo, "como un homenaje a Manuel, mi abuelo paterno, que fue para mí como un segundo padre", explica.

Finalmente, a través de un borrador de descendencia de Nicolás, hermano de su tatarabuelo, “me comunico con algunos primos que de una forma u otra me han encontrado también a mí”. Avilés, Corvera y Oviedo son los lugares donde viven. "Incluso uno reside en Canarias", indica Hevia.

Su tarea comenzó prácticamente desde cero, con el único documento de una partida de nacimiento de su tatarabuelo Antonio, donde se reflejaba que había nacido en la parroquia llanerense hacía más de 160 años.

Una búsqueda que, "sin la menor esperanza de éxito", finalmente dio sus frutos. No sin antes realizar una laboriosa labor de documentación, para la cual el cubano contó con la ayuda de Héctor Pérez, bibliotecario de Llanera, y Susana Villanueva, vecina de la zona, con la que se puso en contacto a través del grupo de Facebook “Memorias de Arlós”.

Villanueva relata que "enseguida conectamos". Se da la circunstancia de que ella también tuvo familiares que emigraron a Cuba en búsqueda de un futuro mejor. "En mi casa siempre se escucharon historias de aquella época y, sobre todo, de cómo los cubanos ayudaron a mis antepasados a salir adelante", detalla.

No solo eso, sino que su hija se fue de vacaciones a Cuba y, a través de una fotografía colgada también en la red social, "Yasser se puso en contacto conmigo y se ofreció a ayudarla en todo lo que pudiera". Así que Susana Villanueva no lo dudó. "Sentí que se lo debía", afirma.

Tanto es así que Susana Villanueva llegó a acudir al Registro Civil de Llanera en busca de información. "La verdad es que fui sin ninguna expectativa, simplemente por probar, porque el apellido Hevia en Llanera es bastante común", dice. La suerte, el buen hacer de los funcionarios y, quién sabe, quizá también el destino quiso que diera con el documento del matrimonio de Francisco Hevia, padre del tatarabuelo de Yasser Hevia. "Ahí se reflejaba que había tenido cinco hijos, uno de ellos Antonio, donde se podía leer la frase: emigrado a La Habana", relata. El cubano reconoce que "gracias a ella, que hilvanó bien el hilo y fue atando cabos poco a poco, pude encontrar a algunos de mis descendientes".

Hevia, que es ingeniero químico especializado en biofarmacia y trabaja en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, no ha tenido la oportunidad de viajar aún a la tierra de sus antepasados. Sin embargo, hace aproximadamente 15 días se desplazó a Córdoba por motivos de trabajo. "Me sentí feliz, porque aunque no estaba en Llanera, que es donde se sitúan en realidad mis orígenes, estaba pisando España que, al final, también es parte de la tierra de donde viene mi familia", señala.

Antes de regresar a Cuba, hizo parada en Madrid, donde su hijo Gabriel vive con su esposa desde el pasado mes de febrero. Hevia indica que es como si se cerrara el ciclo. "Mi tatarabuelo vino a Cuba buscando un futuro mejor y mi hijo regresa por los mismos motivos", concluye.