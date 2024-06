El PP critica el cierre del aparcamiento de Silvota para camiones: "Un agravio más a Asturias"

"Otro agravio del ministro Óscar Puente a Asturias". Silverio Argüelles, diputado nacional del PP y portavoz municipal del partido en Llanera, denunció ayer que la entidad pública empresarial de suelo (Sepes) ha clausurado y cerrado con una valla el aparcamiento para camiones del polígono industrial de Silvota "sin la necesaria licencia del Ayuntamiento de Llanera, lo que es de una extraordinaria gravedad".

Acompañado por los diputados regionales del PP Andrés Ruiz y Pedro de Rueda, así como por Alejandro Mojardín, presidente de la patronal del transporte Cesintra, Argüelles recordó que sepes depende del Ministerio de Transportes, cuyo titular, Óscar Puente, ha sido reprobado por la Junta General del Principado. Sobre esta base, incidió en que el cierre del aparcamiento supone "un agravio más a Asturias", realizado "a instancias del gobierno de Barbón y del alcalde de Llanera", el socialista Gerardo Sanz.

"Los transportistas ya no pueden más y tienen una necesidad urgente. A diario, hay aparcados en el polígono un centenar de camiones que son un riesgo para el resto de vehículos que circulan por Silvota y para la seguridad de las empresas debido a la inacción del Alcalde, del gobierno de Asturias y del de España, que no hacen nada y ya está bien", señaló Argüelles. Es más, el también presidente del PP de Llanera desveló que Cesintra "ha realizado una oferta para hacerse cargo del mantenimiento de la parcela y poder tener abierto el aparcamiento". "Sin embargo, Sepes dice que no, que está estudiando una cesión al Ayuntamiento como en los últimos cuarenta años", lamentó el dirigente popular, para quien "la única necesidad del PSOE es ocuparse de Begoña Gómez, mientras que los ciudadanos no importamos".

Fuentes del gobierno central precisaron ayer que se cerró el estacionamiento a raíz de un requerimiento del Principado, que aportó un informe de la Guardia Civil en el que se manifestaba que la parcela estaba siendo usada de forma irregular por seis empresas. En concreto, se habría producido "una acumulación de contenedores utilizados para el transporte de diferentes productos procedentes de la construcción, operando en la zona de seis empresas relacionadas con el alquiler de contenedores y la actividad de transporte de residuos y escombros".