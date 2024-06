Alcaldes del PSOE atribuyen la caída de voto en sus concejos al clima político nacional

Trabajar para mejorar resultados y hacer un análisis acerca de por qué en algunos concejos donde el PSOE gobierna con mayorías amplias o absolutas hay dificultades ante otras citas electorales. Es la valoración que realizan algunos responsables municipales socialistas de territorios de la zona centro y también del occidente tras las europeas. El regidor de Valdés, Óscar Pérez, advierte además del desgaste socialista en los grandes concejos de su comarca.

El regidor sierense, Ángel García, con mayoría absoluta, no quiso entrar en análisis profundos sobre los resultados europeos, si bien señaló que "evidentemente el de Siero no es bueno y hay que trabajar para que sea mejor; está en nuestras manos hacerlo para que la gente que no confió en el PSOE como la mejor fuerza lo haga en las próximas elecciones", dijo.

Los resultados de las elecciones europeas de este domingo han sido un giro total respecto a las de mayo de 2023, en las que los socialistas sierenses se impusieron con mayoría absoluta en las municipales y donde el PSOE también ganó en las autonómicas. En esta ocasión el PP venció con algo más del 37 por ciento de los votos frente al 33 del PSOE.

En el caso de Llanera, también con alcalde socialista, Gerardo Sanz, la situación es similar. El PP ganó estas europeas en el concejo con un 37, 6 por ciento de los votos frente al 33, 3 del PSOE. Se trata este de un lugar donde en las pasadas municipales el voto para la candidatura local de los socialistas contó con el 42, 74 por ciento del voto frente al 29,6 por ciento de la de los populares llanerenses.

Sanz atribuye los resultados generales de las europeas a la "ola de ultraderecha" a la que hay que hacer frente en Europa y España. Y afirma que es "complicado comparar municipales y autonómicas con europeas", incidió Sanz, que recordó además que, entre otras cosas, en 2019 sí coincidieron las tres citas. Eso, a su juicio, hace que, por ejemplo, el "componente nacional" y otros factores quedaran "más diluidos" en el voto.

El resultado de las europeas es "un poco la coyuntura nacional" y "en Llanera, como en otros lugares, va un poco también en esa línea". "El PP subió bastante con respecto a las anteriores, pero yo creo que no se deben comparar estos datos", señaló.

No obstante, indicó que tal vez lo que debe preocupar más es "la comparación de resultados entre autonómicas y municipales" de 2023 para las candidaturas del mismo partido en el mismo territorio. "Se está viendo en la zona centro de Asturias que los municipios donde gobierna y gana el PSOE, donde el alcalde es socialista sin ningún problema, después, en las diferentes convocatorias de otros ámbitos, estamos teniendo problemas. Hay una reflexión que hacer, no sé cuándo se hará, corresponde a la Federación Socialista Asturiana hacerla", destacó el regidor.

Villaviciosa

En Villaviciosa el alcalde socialista, Alejandro Vega, gobierna con mayoría absoluta. En el concejo el PP obtuvo en las europeas el 42, 17 por ciento de los votos frente al 30,16 del PSOE. "Se confirma una vez más que los electores de Villaviciosa llevan desde 2015 votando distinto cuando se trata elecciones locales. Que existe un número más elevado de electores que en otros lugares que apoya la candidatura a la Alcaldía al margen de la siglas políticas. Esto explica también la diferencia importante de votos entre las últimas elecciones europeas celebradas en 2019, en las que el PSOE ganó las elecciones con un 35,33 por ciento de los votos, y las últimas (30,16 por ciento), en las que se impone el PP. Y es que en 2019 las europeas, coincidieron con las elecciones locales, en las que el PSOE logró una holgada mayoría absoluta, y autonómicas, en las que también se impuso el PSOE", indica Vega.

En la zona oriental de la región, el PSOE solo ganó las europeas en cuatro de los diez concejos de la comarca: los mismos en los que gobierna, excepto Cabrales, donde se impuso el PP. Uno de los feudos que los socialistas han conseguido mantener este domingo es Parres, donde sumaron 873 votos por los 747 del PP. "Teniendo en cuenta que obtuvimos más del 42 por ciento de los votos y una ventaja de 6 puntos respecto al segundo partido, y en el actual contexto, creo que el resultado es muy positivo", dijo el regidor socialista Emilio García Longo.

También "muy satisfecho" se mostró el alcalde de Ribadesella, Paulo García, del PP. En el concejo se invirtieron los resultados respecto a las últimas municipales: el PP sumó 1.046 votos, exactamente los mismos que el PSOE hace un año. Los socialistas, por su lado, se quedaron en 756, casi 100 menos que en las locales y 300 menos que en las europeas de 2019. El regidor destacó el incremento de votos de su partido con respecto a hace cuatro años, casi 400, y la confirmación del "vuelco electoral" registrado en Ribadesella en las municipales.

En el occidente, el PP desplaza al PSOE en los concejos más poblados. Caso por ejemplo de Tineo. La alcaldesa popular Montse Fernández, valora los buenos resultados de su partido en el voto del concejo para las europeas. "Se está valorando el trabajo que hacemos, viendo como Asturias y España se tiñeron de azul", señaló.

En Valdés, con mayoría absoluta del PSOE, el PP fue el ganador de las elecciones europeas con un 42,95 por ciento de los votos. El alcalde socialista, Óscar Pérez, reconoce "la mayoría holgada del PP" y les da la enhorabuena. Analiza que la ciudadanía "interpreta de manera distinta las municipales de las generales y europeas" si bien "el voto municipal va orientado a la gestión de los asuntos cercanos, en lo general y europeo se prima la ideología política".

No obstante, reconoce que "conviene advertir que, tras la derrota en las elecciones generales y europeas en Valdés, podemos estar ante un cambio de ciclo, como ya se vio en muchos concejos de la comarca en las últimas fechas". "En occidente se sigue profundizando la tendencia de desgaste en la mayoría de concejos, en especial en los municipios de 10.000 habitantes (Navia, Cangas, Tineo y Valdés) Ahora, tras este ciclo electoral, se abre el momento de recomponer las Agrupaciones locales para recuperar competitividad y poder ejecutar las tareas de gobierno y oposición con mayor empuje y estructuras reforzadas", señaló.

Suscríbete para seguir leyendo