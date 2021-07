“La doble identidad mexicana y asturiana me amplió las miras”

Daniel López Acuña, (Ciudad de México, 1954), epidemiólogo y divulgador científico, es uno de esos rostros que se han hecho familiares en estos meses por sus continuas apariciones en los medios. Desde su casa de Gijón, se ha volcado en informar sobre la evolución de la pandemia y ha decidido servir a la sociedad en estos momentos difíciles, haciendo lo que mejor sabe: hablar sin ambages del virus que también a él le ha puesto la vida patas arriba.

Hijo del exilio republicano . Nací en la Ciudad de México en 1954; soy hijo de padre asturiano y madre mexicana. Mi padre, natural de Candás, salió de Asturias en septiembre de 1937 a los 12 años, al caer la Asturias republicana tras los bombardeos alemanes y la ofensiva del ejército franquista. Se desplazó con sus hermanas menores a Francia y de ahí a Cataluña. Más adelante, en enero de 1939, cuando cayó Cataluña, se refugió en Francia. En mayo de 1939, ante la generosa apertura de asilo del gobierno de México, viajó en el vapor Sinaia del puerto de Sete en el Mediterráneo francés al de Veracruz. Llegó a los 14 años junto con sus hermanas y hermanos a labrarse una nueva vida y terminó por afincarse años después en la Ciudad de México, donde conoció a mi madre, de familias procedentes del Sureste de México, de los Estados de Tabasco, Campeche y Yucatán. Crecí con esa doble identidad española y mexicana que pienso que me enriqueció y me dio desde temprana edad una vocación internacional y una visión amplia de las cosas, que he tratado de preservar hasta hoy. Siempre fui un estudiante muy dedicado, con muy buenas notas, con una gran motivación de mis padres hacia la lectura, la curiosidad intelectual, el trabajo comprometido, la dedicación y el compromiso social.

Entre ciencia y poesía. Desde joven tuve un doble interés por las ciencias biomédicas, especialmente la medicina y por las humanidades, especialmente la literatura y las ciencias sociales. También dediqué tiempo no sólo a mis estudios sino también a escribir tanto ensayos como poesía y ficción narrativa. Participé en numerosos concursos de oratoria, gané algunos, y eso me formó en gran medida para poder hablar en publico con serenidad y para comunicar de una manera directa y eficaz. Me gustaban deportes como la natación y el fútbol, pero mis intereses estaban en los estudios, en la ciencia y en la literatura. Me gustaba la idea de convertirme en un investigador en bioquímica, pero más aún la de combinar elementos de ciencia y humanismo en la medicina.

Médico de pura vocación. Al concluir la enseñanza media con mención honorífica (matrícula de honor) y las mejores notas posibles tenia claro que me interesaba estudiar medicina. Fui aceptado en la facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursé la carrera a lo largo de seis años y me gradué como médico cirujano también con Mención Honorífica. Antes de entrar en la facultad tuve que esperar casi un año a causa de las huelgas universitarias y los calendarios educativos desfasados, pero aproveché ese tiempo para hacer prácticas en una clínica oncológica en la que aprendí muchísimas cosas que me allanaron muchos caminos a lo largo de la carrera. Mientras estudiaba medicina hice trabajo como ayudante de investigador en Neuroquímica y pude experimentar la vida de laboratorio. Más adelante trabajé como ayudante de profesor en Salud Pública y Medicina Comunitaria, guiado por uno de mis mentores profesionales que influyo notablemente en mi formación profesional, el doctor José Rodríguez Domínguez. Durante esos años hice trabajo de investigación en atención primaria en salud y gestión sanitaria. Él me oriento en gran medida hacia la Epidemiología y la Salud Pública y me motivó a obtener una beca de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que me permitió primero hacer unos cursos de epidemiología en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, con otros dos de mis mentores en el campo de la epidemiología, Milton Terris y Moisés Szklo, y luego cursar la maestría en Salud Pública y el Doctorado en Epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, (Maryland). Esos fueron años decisivos en mi formación en el campo de la epidemiología y la Salud Pública y me vincularon estrechamente con la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. Tras mi formación y un breve retorno a México donde colaboré con la Escuela de Salud Pública, fui fichado por la OMS. Trabajé para la Organización dos años en México, veinte años en Washington D.C, Estados Unidos, donde está la Oficina Regional para las Américas y luego 9 años en la sede central en Ginebra, Suiza.

El desembarco en la OMS. Durante mi trayectoria profesional de 30 años en la OMS desempeñé distintas funciones directivas como asesor de Políticas y Programas, secretario ejecutivo del Plan de Inversiones en Ambiente y Salud, director de desarrollo de Sistemas Sanitarios y director de gestión de Programas, todo ello para la Región de las Américas, y de director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis, Asesor de la directora General de la OMS para la reforma de la Institución y director de Cooperación con Países y de Relaciones con el Sistema de Naciones Unidas, todo ello de alcance mundial, desde Ginebra.

"En los últimos 36 años, viviese donde viviese, siempre vine a España, al menos dos veces al año"

Asturias, el eterno refugio. Tras haber servido 30 años como funcionario internacional de carrera me jubilé en la OMS, me afinque en Asturias y desde Gijón desempeño tareas como profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública, como profesor de la Universidad Camilo José Cela, profesor visitante y conferencista en diversas universidades y escuelas de Salud Pública en Europa, América y otras regiones, y como consultor independiente en epidemiología, salud pública, gestión sanitaria, acción humanitaria en salud y salud de los migrantes y de los refugiados. En los últimos años he conducido proyectos europeos en campos como la salud de los migrantes, la salud de los refugiados y la reducción de desigualdades en el acceso a los servicios de salud en Europa. Durante la pandemia he destinado esfuerzos diarios a la divulgación, a la comunicación, a la colaboración con los medios y a la elaboración de tribunas y un blog en un periódico digital en colaboración con mis colegas José Martínez Olmos y Alberto Infante. He dado más de 1.200 entrevistas a radio, televisión y medios escritos españoles, latinoamericanos y mundiales. He hecho todo esto como un servicio publico ya que he considerado importante contribuir de esta manera a la pedagogía social sobre la pandemia y formular lecturas, narrativas y sugerencias de acción ante este fenómeno que ha afectado por completo nuestras vidas en los últimos 18 meses. También he hecho comparecencias sobre el tema ante el Congreso de los Diputados y ante la Junta General del Principado de Asturias. He tenido el privilegio de ser parte del Comité Asesor sobre Covid-19 del Principado de Asturias, otra tarea que he hecho con gran interés, dedicación y compromiso.

Dolor ante la desigualdad. Siempre, desde niño, durante mi juventud y mi vida profesional he tenido un estrecho vínculo ancestral y emocional con México y con España. Pero mi relación ha sido no sólo con los terruños de origen de mis padres sino también con la historia, la cultura, la literatura, el arte, la sanidad y la vida social en ambos países. En 1980 publiqué un libro titulado “La Salud desigual en México” en el que hice una radiografía de las desigualdades en salud en el país y en el sistema sanitario. En los años ochenta codirigí, con Ignacio Almada, la colección Salud y Sociedad de la editorial Siglo XXI, en la que publicamos y tradujimos numerosos títulos sobre salud pública, epidemiología y medicina social que tuvieron amplia circulación por todos los países de habla hispana y que no circulaban antes en español. También fui cofundador de la Revista “Nexos”, sobre sociedad, ciencia y literatura. Con España siempre mantuve una estrecha relación personal y profesional. A lo largo de mi carrera en la OMS tuve la ocasión de desarrollar proyectos de colaboración y convenios de actuaciones conjuntas con el Gobierno de España y con distintos Gobiernos Autonómicos. Colaboré desde sus inicios en 1985 con la Escuela Andaluza de Salud Pública y mantuve esa vinculación a lo largo de los últimos 36 años. Viviese donde viviese siempre vine a España cuando menos un par de veces por año y de manera similar sucedió con México.

"Fui el típico niño mexicano que iba a jugar al fútbol y a nadar al Centro Asturiano"

Emoción cuando Soledad Bravo cantaba a los mineros. Crecí en México escuchando canciones, oyendo expresiones y disfrutando de la gastronomía y la repostería asturianas. Iba a jugar futbol, a nadar y a comer al Centro Asturiano de México. También veía jugar a los bolos y jugaba al Cascayu. Mi padre me enseño a querer y apreciar su tierra natal, sus tradiciones, sus costumbres, sus bellezas naturales, su gastronomía. Mi infancia y juventud estuvieron llenas de referentes asturianos. Escuchábamos con ilusión a Víctor Manuel y a Ana Belén, pero sobre todo, lo que más me emocionaba de aquella era escuchar a Soledad Bravo cantar a los mineros asturianos, eso es algo inolvidable.