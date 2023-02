"Al subir al barco en Venezuela y oír un pasodoble sentí rabia"

Marta Elena Díaz García (Caracas, 1951) es profesora emérita de la Universidad de Oviedo. Catedrática de Química Analítica, se jubiló en 2018. Sin embargo, no dejó de investigar, aunque ahora lo hace en las partidas del Archivo Diocesano de Oviedo, donde es voluntaria, labor que compagina con la asociación cultural La Serrana de Avilés, en la que ejerce como secretaria. Como resultado de su actividad científica publicó alrededor de 200 trabajos y participó de forma continuada desde 1979 en 32 proyectos de investigación.

Directora de 18 tesis doctorales y de 44 tesis de licenciatura y trabajos fin de máster, fue además responsable de la Unidad "Espectrometría molecular y XPS" de los Servicios Científicos de la Universidad de Oviedo durante seis años y miembro de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora. Durante 26 años dirigió un grupo de investigación. También atesora gestión universitaria, siendo la máxima responsable entre 2008 y 2012 del Centro de Servicios Universitarios de Avilés.

La infancia. "Nací en Caracas el 21 de diciembre de 1951, aunque soy asturiana de pura cepa. Mis padres eran emigrantes, se habían trasladado en la posguerra a Venezuela, donde estuvieron 15 años y nacimos mi hermano Carlos Enrique, en 1954, y yo. Volvimos cuando tenía 13 años y no regresamos más allí. Mi madre había nacido en el concejo de Illas y mi padre en Molleda, Corvera, y se fueron cuando llevaban tres años casados. Podrían haberse quedado aquí como otra mucha gente pero unos vecinos se habían marchado a Venezuela y decidieron hacerlo también. Les pedían tener un contrato de trabajo, un certificado de que estaban sanos y otro de antecedentes penales".

La vida en Venezuela. "Allí pusieron un negocio, lo que llaman un abastos, que es el antiguo ultramarinos de aquí, y después mi padre, que era ebanista, trabajó en varias empresas. Mi madre se ocupaba de la tienda. Mi hermano y yo íbamos a la escuela nacional Bernardo O’Higgins, donde tenía dos maestras, Alida y Manula. A ambas las recuerdo con cariño porque enseñaban muy bien. Dejé amigos y personas cercanas, como la hija de mi padrino, que todavía vive allí y me escribo con ella. Pasé una muy buena infancia".

El regreso. "Embarcamos en La Guaira. Nada más entrar en el barco, cuando habíamos subido todos, empezó a sonar un pasodoble, y fue como si me arrancaran de mi sitio. Sentí mucha rabia. Pero fue ese momento, porque después, como en el barco iban más niños se me pasó, aunque ese recuerdo siempre se quedó muy marcado. Tras volver, mi madre cogió una depresión, porque aquí no era igual que allí. No se adaptaba al clima. Mis padres abrieron una tienda y al poco tiempo se jubilaron".

Intento de retorno "Queríamos regresar a los tres años, pero hubo un gran terremoto en Venezuela. Lo teníamos todo preparado para irnos, pero al final no lo hicimos. Había sido un cambio drástico, veníamos del trópico, donde te caía un aguacero tremendo, a los diez minutos salía el sol, y aquí llovía y llovía. La zona de Venezuela en la que vivimos es muy verde y hay dos o tres cosechas al año porque el clima lo permite".

Recuerdos de la infancia en Caracas. "En Historia explicaban que habían llegado los españoles al país, que eran muy malos con los indios y que iban a Venezuela a matar el hambre. Yo tenía 9 años y fui para casa a contarle a mi madre que los españoles eran muy malos sin darme cuenta de que yo era española. Mi madre me dijo ‘tu padre y yo somos españoles y vinimos aquí, que no te oiga decir eso otra vez".

El ingreso en el Instituto. "Empecé a estudiar Bachiller e hice la vida aquí. Pero tenía 14 años y me decían ‘vas a empezar en primero y todos van a ir más adelante que tú’. Yo no quería hacer otra cosa que ir al Instituto. Fui a la academia Lumen en Avilés y me prepararon el ingreso. Preparé el primer y el segundo curso de Bachiller y me presenté libre. Empecé en tercero. La prueba de ingreso se hacía antes con 10 años e incluía un dictado en el que no podías tener ni una falta de ortografía. También ponían una cuenta para dividir con decimales y una prueba oral, con tres señores en la tarima que te preguntaban por cuestiones relacionadas con la historia. Ahora, en la Facultad sacas a un alumno a la palestra y no quiere porque no es capaz de hablar frente a sus compañeros. Recuerdo que en esa prueba me preguntaron sobre los viajes de Cristóbal Colón y dije: ‘qué casualidad’. Tuve que ponerme a estudiar toda la geografía de aquí. Seguí todo el Bachiller en Avilés, primero en el Instituto Carreño Miranda y después en el Menéndez Pidal".

Balance de la Enseñanza Secundaria. "En el Instituto fue todo muy bien. Hice amigos enseguida. Acudían muchos estudiantes del vecindario, que eran conocidos. Y tengo muy buenos recuerdos de muchos profesores del centro. Recuerdo a uno de Física y Química, Arturo García; a la profesora Corrales, que impartía Latín, y de Matemáticas, José Martínez. Me gustaba mucho cómo enseñaba Literatura Mercedes Saldaña e Historia Marta Berián".

Aficiones. "No era muy de salir. Como vivía en Molleda, en la aldea, por los veranos ayudaba por casa a la hierba o iba con mi amiga María Jesús y con los perros a dar paseos hasta el pantano de Trasona. Era más de salir al campo que de ir a guateques. Sí iba al cine".

Elección de la carrera que iba a cursar. "Antes había que hacer cuatro años de Bachiller elemental y después había una reválida para hacer el Bachiller superior y otra antes del preuniversitario o COU (Curso de Orientación Universitaria). A mi promoción le tocó el primer año de COU que se impartió. Elegí el Bachillerato de Ciencias, donde teníamos las asignaturas de Matemáticas, Biología, Física y Química. Aquel Bachillerato fue para mí genial. Y decidí escoger Química porque se me daba bien".

Primeros pasos en la Universidad de Oviedo. "La Facultad estaba en la calle Calvo Sotelo. Empecé la carrera en 1972. Hacía el viaje en tren, pero primero tenía que bajar caminando desde mi casa, en Molleda, hasta Villalegre. En ese trayecto no había luz por la carretera ni estaba asfaltada. Además, como vivía, y lo sigo haciendo, en una zona cuesta, cuando llovía, como entonces no estaba pavimentada, había unas canaletas de agua por allí. Cogía el tren de las 7.30 horas en Villalegre hasta Oviedo y luego subía hasta Calvo Sotelo a la Facultad. El tren iba en aquellos años repleto de gente, de estudiantes, de forma que cuando llegaba a Villalegre ya había cogido gente por el camino. Tardaba tres cuartos de hora en el viaje en tren. Teníamos las clases por la mañana y los laboratorios por la tarde".

Premio fin de carrera. "Cuando llegué, vi que era lo mío. El primer curso, el Selectivo, lo hacíamos juntos todos los de Ciencias y después cada uno se iba a su Facultad. Aprobé año por año todas las asignaturas y fui premio extraordinario fin de carrera".

Profesores referentes. "Fueron Siro Arribas Jimeno, que daba clases amenas y era exigente; Aurora González, que impartía Inorgánica y enseñaba genial, y Socorro Martínez, que dio laboratorios en el Selectivo. Más adelante tuvimos también a José Barluenga, de Orgánica".

Continuar en la Universidad. "Acabé la carrera y me dije ‘me gustaría seguir en la Facultad’, y hablé con Siro Arribas para hacer la tesina y entré en departamento de Química Analítica. Ese año tuve un contrato parcial de profesora ayudante de laboratorio. La tesina duraba un año y al año siguiente llegó al departamento un profesor que venía de Madrid, Alfredo Sanz Medel. Con él empecé a hacer la tesis doctoral, que me la dirigió durante cuatro años. Durante ese tiempo tuve una beca FPI para hacer el doctorado. Defendí la tesis en 1983 y ese año me fui a Inglaterra a hacer una estancia posdoctoral en la Universidad de Loughborough, con el profesor James Miller, que era especialista en técnicas de luminiscencia".

Experiencia en Reino Unido. "La experiencia fue muy buena. Entré en contacto con gente de otros países (Pakistán, Omán…). Gracias a esa estancia de un año publiqué el primer trabajo en una revista de mucho impacto, ‘Analytical Chemistry’. Después regresé y en 1987 me presenté a las oposiciones de profesora titular de Universidad. Durante ese tiempo estuve siempre trabajando con el grupo del doctor Sanz Medel. En 1992 saqué la cátedra y me convertí, creo, en la primera catedrática de Química en la Facultad".