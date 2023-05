Hacia dónde debe ir la salud mental tras el covid: la tendencia de la OMS y el poco caso político que se le hace

El pasado año, tras casi casi dos décadas de silencio la OMS publicó el "Informe Mundial sobre la Salud Mental: Transforming Mental Health for All (Transformar la Salud Mental para Todos)" (2022) una de las más importantes revisiones sobre el estado de las cosas de los últimos 30 años.

El núcleo irradiador, por así decirlo, es una llamada a renovar y transformar la salud mental a nivel mundial, algo que no es nuevo, pero quiere sonar como si lo fuera.

Y es que la situación que ha aflorado la pandemia de COVID-19 ha tenido más fuerza dinamizadora que todas las iniciativas diseñadas para intentar mejorar la asistencia en salud mental desde los "think tanks" de expertos, tan lejanos de la asistencia cotidiana como cercanos al presupuesto y al poder político.

La pandemia ha sacado a flote lo que muchas investigaciones revelaban: que la presunta transformación de la asistencia psiquiátrica y en salud mental dejaba mucho que desear y necesitaba cambiar de rumbo y, por supuesto, precisaba ser tomada en serio por los gobernantes de los países que firman y elaboran casi todos los manifiestos, tan dispuestos al aplauso fácil y a la mano en el hombro sin que ese afán tuviese reflejo en las partidas presupuestarias destinadas a los afectados.

El consenso en la precariedad de recursos existentes en este mundo globalizado ya había sido denunciado mucho antes de la pandemia desde varias fuentes y revistas especializadas que alertaban de la quiebra de la continuidad de cuidados con los pacientes graves en países punteros como Inglaterra o Italia.

En un curioso opúsculo sobre el tema titulado "El fin del entretenimiento", firmado por Benedetto Saraceno en el año 2000, este psiquiatra italiano venía a decir dos cosas: que ya estaba bien de marear la perdiz de los cambios necesarios sin acometerlos y que los esquizofrénicos son personas que viven de pie, que no necesitan estar ingresados para mejorar y que no necesitan que casi siempre que se hable de ellos se les asocie con el número de camas necesarias para su cuidado: el número de camas es uno de los indicadores más usado para evaluar el desarrollo de servicios comunitarios de salud mental.

Este modelo comunitario es el recomendado como óptimo por la OMS, pero es ampliamente criticado sin que en la mayoría de países que lo lapidan haya sido puesto en marcha. No hay muchas pruebas de su éxito por falta de lugares donde pueda ser evaluado, pero allí donde fue posible observar un atisbo de su efectividad se mostró como el mejor que hayamos conocido. Y me refiero al desarrollo que alcanzó, por ejemplo, en el NHS británico, entre los años 1990 a 2010.

En Reino Unido siguen pagando caros los cambios que supuso el cierre en años posteriores de ciertas estructuras asistenciales comunitarias, modélicas en la UE, sin un modelo alternativo y sin mayor motivación que la reducción de costes económicos. Para quien quiera conocer los números al respecto puede leer los dos trabajos especiales que la excelente web CIVIO, pleonástica red de periodistas independientes, ha publicado sobre la lentitud y desigualdad de la transformación de la asistencia psiquiátrica en España y en Europa.

El libro de Saraceno es digno de lectura. Habida cuenta que el autor dirigió la política de salud mental en la OMS durante los 15 años (1996-2010). O sea, que conocía el tema tan de primera mano que extraña que no movilizase más recursos y esfuerzos para acabar con la fiesta del entretenimiento, una táctica usual en la alta gestión que consiste en marear la perdiz sin tocar nada; en realidad, la mayoría de sus acciones no esconden otra cosa que un intenso miedo.

Los gestores sanitarios de casi todo el mundo, incluidos los de los países más ricos y desarrollados, tienen bastante miedo al cambio de modelo de atención a las personas con trastornos mentales graves que supongan estrategias claras, bien dotadas económicamente, que apuesten por una imprescindible inserción social y fin del estigma social. Y que sean bien evaluadas. Esto precisa de fuertes inversiones en materias de empleo, con o sin apoyo, en materia de vivienda en la comunidad normalizada y de tratamientos efectivos y suministrados por expertos bien formados, algo de lo que carece casi todo el mundo.

El señalamiento que Saraceno hizo en aquel momento de la importancia de la rehabilitación psiquiátrica y de la necesidad de cambiar los habituales programas desarrollados básicamente en los Estados Unidos al calor del concepto de "recovery" de William Anthony o los módulos de Robert Libermann, cayó en terreno baldío por razones que habrá que analizar en otro momento. Curiosamente, muchas de las intervenciones sugeridas como "no entretenedoras" o alternativas a las consideradas "reverberantes", forman parte desde hace décadas de la cartera de servicios de los profesionales de salud mental sociales y sanitarios sin que el resultado obtenido haya traído la catarata de bondades que se esperaba. Por el contrario, algunas que sí suponían la quiebra de cierto statu quo en la gestión económica y en lo profesional y epistemológico han debido esperar hasta la pandemia para verse concretadas en planes y estrategias. Por tanto, no es de extrañar, que, dado que el entretenimiento no tenía visos de terminar, en el año 2013 la OMS publicase el Plan de Acción Integral de Salud Mental 2013-2030, una hoja de ruta para mejorar la atención en salud mental mejorada estructurada en diez objetivos globales. Pues ahí quedó dicho plan.

El meneo global que la pandemia COVID19 ha causado es lo que ha obligado a los nada sonrojados dirigentes sanitarios a impulsar la agenda de salud mental y a comprometerse con ocho años de retraso a su desarrollo. Porque la realidad, lo que se venía gestando al menos en la UE antes de la llegada del virus de Wuhan, está reflejado en los documentos que hay sobre las preocupaciones más importantes para la UE en materia de investigación y a donde irían grandes cantidades de fondos económicos. El Programa Horizon Europa (2021-2027) destinaba fondos a 5 Áreas: cambio climático, océanos y ríos; cultivos y alimentos; ciudades inteligentes y cáncer. A la salud mental, como a Godot, se la esperaba... La pandemia nos ha retratado a casi todos. A unos más que a otros. Estaban muy preocupados por la salud mental, pero se notaba poco.

Por abundar, en 2020 solo 67 países dieron datos sobre el gasto en salud mental a la OMS y, estos buenos samaritanos, solo dedicaban una media del 2,1% del presupuesto total para la salud mental.

El cambio a una atención basada en la comunidad propugnado por la OMS durante tanto tiempo no se está produciendo con suficiente rapidez y sigue habiendo una amplia brecha entre los que necesitan atención de intensiva y de calidad y los que la reciben. La realidad es que, en 2023, en la mayor parte del mundo, los trastornos de salud mental siguen quebrando gravemente la vida de mucha gente y los servicios de salud mental siguen estando mal equipados para responder a esas necesidades.

El nuevo informe de la OMS describe tres estrategias clave, o "vías de transformación", para ir más allá de lo habitual y acelerar el progreso frente al Plan de Acción Integral de Salud Mental. Estas se centran en cambiar las actitudes hacia la salud mental, abordar sus riesgos en nuestro entorno, y reforzar los sistemas que cuidan de la salud mental fortaleciendo la atención mediante una red comunitaria de servicios de asistencia y apoyo accesibles, asequibles y de calidad.

Es fundamental el papel de los psiquiatras, psicólogos clínicos y otros especialistas en salud mental en el desarrollo de todas estas acciones. Todos los profesionales de salud mental tienen el deber de ayudar a garantizar una atención más equitativa para las poblaciones que no suelen o saben pedir ayuda o con menos probabilidades de que se les ofrezcan servicios de calidad, o de quienes se sabe que tienen un riesgo más alto de lo normal de que no se les diagnostiquen trastornos mentales o de que reciban un diagnóstico erróneo. Transformar la salud mental es una misión de todo el sistema sanitario y de apoyos sociales, pero si alguien tiene un papel crítico en ello son los especialistas que deben ser escuchados y respetados porque son de especial importancia para promover un enfoque integrado de la atención psiquiátrica y de salud mental.

La Salud Mental, especialmente la atención a las personas con trastornos mentales más graves, está en crisis. Pero tal vez nunca ha habido un consenso tan generalizado en la necesidad de su mejora. La vieja dicotomía entre modelo hospitalocéntrico o exclusivamente comunitario se ha roto ante lo fáctico, ante la contundencia de los resultados. Es imposible pensar en uno sin el otro. Es imposible desarrollar un sistema de continuidad de cuidados comunitario sin contar con el medio hospitalario. Hay que encontrar un equilibrio balanceado entre ambos. Y ahí parece estar el modelo óptimo de desarrollo de servicios a seguir, como señala Graham Thornicroft en un reciente artículo.

Los datos de actividad muestran que, tras reducir de forma sustancial las camas psiquiátricas de larga duración, un sistema de salud mental continúa necesitando una dotación de camas agudas para el ingreso de pacientes muy graves, incluso en presencia de altos niveles de apoyo comunitario como equipos de resolución de crisis o de tratamiento asertivo e intensivo domiciliario. Faltan pruebas sobre si es mejor que las camas psiquiátricas para situaciones agudas estén en hospitales psiquiátricos o en los hospitales generales. Esto no parece tan importante siempre que los servicios y la atención proporcionados sean accesibles para pacientes y cuidadores, tengan una calidad de atención digna y respeten los derechos humanos y los valores de los pacientes en tratamiento. Thornicroft hace también mucho énfasis en la necesidad de incorporar usuarios expertos en los servicios. Las peculiaridades de los diagnósticos psiquiátricos con una desgraciada potencia estigmatizante en muchos casos hacen imprescindible la presencia de los afectados en el desarrollo y gestión de los servicios asistenciales que van dirigidos a ellos mismos.