"Decidimos ir a Oviedo porque era una ciudad muy elegante"

Gonzalo González Ramos (Toro, Zamora, 1929) es un personaje querido y apreciado en la sociedad ovetense. "Gonci", como lo conocen muchos, no solo dejó huella por ser el fundador de Calzados Casino sino también por su afición por filmar con su inseparable cámara Canon súper ocho muchos de los grandes acontecimientos de la capital asturiana y de su ciudad natal. "Oviedo y Zamora tienen imágenes mías que son historia", afirma González desde el salón de su casa y rodeado de premios, fotos y todo tipo de recuerdos que marcaron su vida.

Orígenes. "Nací el 10 de enero de 1929 en Toro, un pueblo de la provincia de Zamora. Éramos siete hermanos y yo era el sexto. Mi padre fue uno de esos indianos que en vez de ir a América se fue a probar suerte a Portugal. No le debió de ir muy bien y tuvo que empezar de nuevo en Toro, así que al volver abrió allí una fábrica de calzados llamada ‘El Toro’ con treinta empleados. Cuando tenía 11 años, toda la familia nos trasladamos del pueblo a Zamora para iniciar allí una nueva vida".

Nacimiento de Calzados Casino. "En Zamora abrimos una nueva fábrica y decidimos ampliarla para darle una imagen más novedosa, la llamamos Calzados Casino. Este nombre viene porque en Cuba mis tíos tenían la mejor instalación de calcetines y medias de cristal llamada fábrica Casino, estaba en Santiago de Cuba y las oficinas estaban en La Habana. En todas las revistas de novedad cubanas salía publicidad de las medias de cristal de Casino. Mis tíos se tuvieron que exiliar a Miami durante la revolución y el régimen de Fidel Castro nacionalizó la fábrica. En Zamora la gente pensó que le habíamos puesto ese nombre a la empresa porque la fábrica estaba en frente del casino, pero en realidad no fue así".

Vida universitaria. "Estudié Comercio y Ciencias Sociales en Salamanca. Por aquella época, éramos una peña de señoritos, de lo mejorcito de la ciudad, e íbamos al casino a bailar y sacábamos a las chicas a la pista. Cada vez que escucho la canción ‘Todo a media luz’, que nos ponían en aquellos tiempos, parece que estoy viendo a mis amigos allá donde estén. De hecho, en su honor hice un escaparate musical años más tarde , con unos discos y varios instrumentos musicales, junto con los zapatos distribuidos en un pentagrama. Al lado, un cartel que decía: ‘La música es un recuerdo, nuestro zapatos, un presente’. Al terminar mis estudios en Salamanca, me fui a hacer las milicias universitarias al Pardo, en Madrid, donde estuve seis meses. Al terminar volví a Zamora".

Amor eterno. "La primera vez que vi a Pilar (Gómez-Sandoval, su esposa) fue en una procesión la Semana Santa de Zamora. Iba con un amigo y le dije, ‘¡vaya chica más guapa!’. Cuando terminó la procesión me acerqué a ella y dos días después, en las fiestas del Cristo de Valderrey, nos hicimos novios. El noviazgo duró un año y luego la saqué del colegio y nos casamos, yo tenía 30 y ella 20. Mis tíos de Cuba vinieron a la boda y nos hicieron el reportaje de fotos en 3D. Nos lo regalaron junto al dispositivo para poder verlas, que sigo conservándolo a día de hoy. Tuvimos seis hijos (tres mujeres y tres varones), todos nacidos en Zamora, y nueve nietos asturianos. Somos una familia muy unida".

Búsqueda de un nuevo destino. "Abrimos tiendas de Calzados Casino en Zamora, León, Palencia, Valladolid y Salamanca. En total, 28. Mi padre nos mandó a cada uno de los hermanos a una ciudad y me dijo que no podía quedarme en Zamora con seis hijos. Allí estaba a gustísimo, pero tuve que irme para ampliar el negocio. Recorrimos toda la cornisa cantábrica (Coruña, Bilbao, Santander, San Sebastián, Pamplona…) y fue Esteban Greciet, periodista de LA NUEVA ESPAÑA e íntimo amigo mío, quien me recomendó ir a Oviedo. Le pregunté si allí llovía mucho y me dijo que ni me lo pensara, que fuera para allá. Por él estoy aquí. Antes de mudarnos definitivamente a Oviedo, también barajamos la opción de ir a Madrid. Vimos un local en la calle Carretas, una zona que era, bajo mi punto de vista, de tercera categoría para zapatos Casino, por eso no nos fuimos para allá".

Oviedo, nuevo hogar. "Decidimos ir a Asturias porque Oviedo era una ciudad muy elegante que vestía muy bien y, por tanto, debía calzar como tal. Hay una diferencia brutal de la ciudad de Oviedo de ahora a la de cuando llegamos. Antes era una carbonera, estaban todas las fachadas negras, te caía hollín en la camisa debido a la cantidad de minería y siderurgia que había. Me afinqué en la calle Uría con mi mujer y mis seis hijos, piso en el que sigo viviendo ahora".

Calzados Casino llega a la capital. "Al poco de llegar a Oviedo, montamos la primera tienda de gran categoría en la ciudad. Era un comercio impresionante, tenía dos plantas y estaba situado donde la heladería ‘La italiana’ en la plaza de la Escandalera. Al entrar por primera vez en el local estaba lleno de humedad, así que se lo dimos a Grudisa, una conocida empresa de decoración, para que lo reformase. Lo tiró todo y quedó una tienda nueva preciosa".

Una inauguración por todo lo alto. "El negocio tuvo una acogida maravillosa. El día de la inauguración me metí en el escaparate a las ocho de la tarde y terminé a las once de la mañana. Vinieron todos mis hermanos y mis padres para la inauguración del nuevo Casino... (no le salen las palabras de la emoción). Fuimos toda la familia a comer y celebrarlo en el restaurante ‘La Torre’".

El boom de Calzados Casino. "Abrimos cuatro tiendas en Oviedo y una en la calle Corrida de Gijón, que se cerró posteriormente. En la actualidad, hay tiendas Casino en las calles Palacio Valdés, Independencia y Milicias de Oviedo. Todos mis hijos han pasado por el negocio y siguen en él".

Escaparatista de profesión. "Zamora fue una de las ciudades de España en la que mejores escaparates se montaban, tanto es así que varios establecimientos tenían su propio escaparatista. Durante toda mi vida, me encargué de la decoración de muchos escaparates de las tiendas Casino en Zamora y Oviedo. De hecho, cuando llegamos a esta ciudad todo el mundo iba a ver los escaparates de zapatos Casino, llamaban mucho la atención. Por aquel entonces se decoraban de diferentes formas los escaparates, mientras que ahora solo hay zapatos en ellos".

Del fondo del mar a la Semana Santa zamorana. "Uno de los escaparates más bonitos que hice fue en el que se veía el fondo del mar y unas sirenas sentadas en una roca llorando con lágrimas de perlas. Cada una tenía un zapato diferente a su lado y las acompañaba un cartel que decía ‘Lloran porque no los pueden calzar’. Otro año recuerdo que diseñé un escaparate en el que junto a los zapatos, coloqué centros de bombones del mismo color. En este caso, el cartel ponía ‘Casino presenta, colecciones de buen gusto’. Sin duda, de los escaparates de caballero más famosos que hice fue cuando recreé un teatro, con palcos de terciopelo rojo y el resto de oro plata. También puse una pantalla en la que proyectaba de la tienda a la calle a través de un espejo y en ella se veía el programa de la Semana Santa de Zamora y de las fiestas de San Pedro, junto con un cartel que decía ‘Casino presenta zapatos de cine’".

Una profesión que no se apaga. "Por mucho que haya pasado el tiempo, sigo muy vivo como escaparatista. Prueba de ello es que gané el concurso de escaparates Cofrades de Semana Santa de Oviedo este 2023".

Belenista por afición. "Durante mi vida universitaria en Salamanca, conocí a un sacerdote de la congregación de los Jesuitas que montaba nacimientos de película con escayola. Me llamó tanto la atención que tomé nota de cómo lo hacía para instalar en casa belenes de este material. Llegaron a darme el primer premio de nacimientos en Salamanca. Unas Navidades, el ayuntamiento de Zamora me llamó para que montase el belén a tamaño real. Al año siguiente hice lo mismo en mi pueblo, Toro. Organicé para ir hasta allí una caravana, en la que decía ‘Casino presenta, caravana en la tierra, nacimiento en Toro’. Fuimos treinta coches al pueblo para inaugurar el nacimiento que había instalado allí. Ese año, además, se abrió al mismo tiempo en Toro el hotel Juan II y nos invitaron a todos los que fuimos a una comida. Me gustaba tanto lo de hacer belenes que llevé esta afición a los escaparates de las tiendas Casino, los montaba todos los años. Hasta tengo un nacimiento en casa que tiene más de cien años".

Madera de director de cine. "La pasión por el cine me viene desde pequeño, fui autodidacta. Recuerdo que hice un proyector rudimentario que funcionaba con la luz reflejada en un espejo. Años después, organicé la Agrupación de Cine y Fotografía de Zamora, la cual presidía. Antes de ir a Oviedo, mi afición por el cine me llevó a organizar también el Festival de Cine Amateur de Zamora, que tuvo su primera edición en 1975. Al certamen se presentaron grandes profesionales artísticos como José Luis López Vázquez o Tony Leblanc".