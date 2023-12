Atención, porque podríamos estar ante un cambio histórico en la obtención del permiso de conducir: el cambio en la edad para obtener la licencia. La novedad en la normativa está un paso más cerca de hacerse realidad, después de que los países de la Unión Europea hayan aprobado que las personas de 17 años puedan ponerse al volante.

Los ministros de transportes han llegado a este acuerdo que también incluye ciertas aclaraciones esenciales: los menores de edad podrán hacerlo acompañados de un adulto mayor de 24 años que tenga el permiso de conducir desde hace al menos 5 años. Según la normativa actual, la Dirección General de Tráfico obliga que "para poder circular libremente con vehículos a motor y ciclomotores debes disponer previamente de la autorización pertinente, certificando así tener los requisitos de capacidad, conocimiento y habilidad necesarios para conducir dicho vehículo". Además, las personas acompañantes deben tener el carnet de conducir en regla y no podrían haberlo perdido durante esos cinco años de margen.

En el caso de la licencia para conducir coches, la tipo B, tiene dos requisitos: tener una edad mínima de 18 años cumplidos y la ejecució de al menos dos maniobras en el examen de circulación -este examen como tal sí que existe en otro tipo de licencias-.

Sin embargo, este cambio en la normativa debe pasar aún un último obstáculo: la negociación en el Parlamento Europeo. En su mano está que los ciudadanos de la Unión Europea de 17 años puedan ponerse al volante en su país y no en cualquier otro de los Estados Miembros.

¿Y los camiones?

Según la propuesta, los mayores de edad no tendrían que esperar a los 21 años para sacarse la licencia y podrían hacerlo desde el momento en el que cumplan 18 años. Aquí también hay excepciones: solo se aplica este cambio en el caso de vehículos destinados a garantizar el orden público, para conducr camiones de bomberos y los que lleven a cabo pruebas en carretera para su matenmiento.

La excepción en la regla

No, este cambio que la Unión Europea quiere llevar a cabo no pondrá al volante a los primeros menores de edad. Tal y como aclara la misma DGT, "para conducir vehículos de motor legalmente, no es necesario ser mayor de edad".

Actualmente existen cuatro autorizaciones administrativas distintas que permiten conducir antes de la mayoría de edad que requieren del paso de las pruebas psicofísicas. Estos son los requisitos: