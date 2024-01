Comienza el 2024 y con él miles conductores se van a encontrtar con una inesperada novedad para muchos. La Inspección Técnica de Vehículos es un examen que todos los vehículos del parque automovilístico español deben superar tras cumplir cuatro años de antigüedad y que, normalmente, genera cierta preocupación y nerviosismo en los conductores, puesto que en muchas ocasiones no se aprueba a la primera por fallos que los propietarios consideran “insignificantes”.

Tras aprobarla con éxito, estos vehículos llegarán a recibir la ansiada pegatina que determina que nuestro ehículo es apto para circular hasta la próxima Inspección, que será al año siguiente si el coche tiene más de 10 años o cada dos si aun no lo has cumplido. Aunque la pasen, muchos conductores se preguntan lo mismo: si no llevas la pegatina de la ITV en tu coche, ¿podrían multarte? Te lo contamos a continuación.

En España la ITV es obligatoria para todos los vehículos, pero debes saber que no tienes por qué esperar a pasarla cuando te toca, sino que puedes llevar a cabo la “ITV voluntaria”. Consiste básicamente en acudir a una inspección similar en la que se revisa tu vehículo para que tengas la certeza de que todo está como debería. Eso sí, si se encuentra algún fallo tendrás que arreglarlo y pasarla de nuevo.

Novedad en el color de la pegatina

Los colores de la pegatina

¿Te has fijado que las pegatinas de la ITV son de diferentes colores? ¿Sabes a qué se debe? El color identificativo oficial de la pegatina se da entre el año 1999 hasta 2030:

Pegatina amarilla: 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020, 2023, 2026, 2029.

Pegatina roja: 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, 2024, 2027, 2030.

Pegatina verde: 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2022, 2025, 2028.

¿Tienes que llevar la pegatina ITV?

Aunque no sea algo que se revise a menudo cuando la Guardia Civil te hace detener tu vehículo, en ocasiones pueden ponerte pegas por no llevar la pegatina de la ITV a la vista o incluso por llevar las de años anteriores pegadas en el parabrisas a modo de “colección”. Si nos ceñimos a la normativa, debes saber que circular sin la pegatina de la ITV colocada en el cristal es motivo de multa, en concreto de 80 euros.

Está claro que no se trata de una cuantía demasiado grande, y es probable que si se te ha olvidado ponerla los agentes no te sancionen, pero es mejor no arriesgarse. Lo que debes tener claro es que no puedes manipular la pegatina de la ITV, puesto que la multa es de hasta 12.000 euros y la pena de cárcel de entre tres y seis meses.