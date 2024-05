Se desvela el momento "tierra trágame" de Bruno Vila en un partido de Baloncesto: "No nos reconocieron"

Bruno, Raúl y Borjamina se han convertido en unos de los personajes de moda de la televisión de nuestro país. Los Mozos de Arousa, el equipo de origen gallego que empezó su andadura en el programa emitido por Telecinco, Reacción en Cadena allá por el mes de mayo del año pasado, en 2023, es decir, hace ahora justo un año, ha conseguido ganarse un hueco entre el cariño popular. A base de muchas, muchas horas de pantalla -han superado los 200 programas y han pasado la cifra de los 1.600.000 euros de premio accumulado- así como de un carisma y una gracia inconfundibles, han sido capaces incluso de traspasar el plató del concurso presentado por el periodista Ion Aramandi, como ha demostrado la participación de uno de sus integrantes, Bruno Vila, en otra de las principales apuesta de Mediaset: “Bailando con las estrellas”.

Cada semana, los concursantes gallegos mantienen en vilo a la audiencia y no solo por ver si consiguen hacerse con el ansiado bote, sino también por sus simpáticos bailes y sus sorprendentes confesiones y anécdotas. Una de ellas, la más reciente, dejaba al equipo totalmente avergonzado y al público y a Ion Aramendi, sin embargo, boquiabiertos. No había palabras para describir la situación, solo risa. Porque sí, a pesar de estar haciendo historia de la televisión a diario, aún queda gente en España que no conoce ni sabe quiénes son los Mozos de Arousa.

Fotografía sin ellos

“Fuimos a ver un partido de baloncesto al Wizink de Madrid y entonces allí fuera unos señores nos dijeron de sacarnos una foto. Nosotros nos pusimos, pero la foto era para ellos solos, sin nosotros”, explicaba Bruno ante las quejas de su compañero de equipo, Borjamina que aseguraba que él, a diferencia de sus amigos, sí que había entendido a la primera la intención de los señores en cuestión. “Se pusieron”, aclaraba el joven gallego señalando con los dedos en tono acusador, pero, sin perder la sonrisa, a Bruno, colocado a su lado izquierdo y a Raúl situado en la parte derecha quien, también puso en contradicho las declaraciones de Bruno. “Yo no llegué a ponerme del todo” agregaba. “Pensabais que os habían pedido una foto con vosotros y os pusisteis ahí, pero era para que les hicierais una foto a ellos. Bravo Mozos”, matizaba en medio de un ataque de risa el presentador del concurso ante la mirada del trío de concursantes.

María González Falcó

