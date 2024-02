No hagas esto al volante en España "o puedes ir a la cárcel": la radical alerta del gran colectivo mundial de conductores

La Asociación Internacional de Conductores ha querido lanzar una serie de advertencias a todos los que se ponen al volante en España, alertando de que nuestro país se toma "muy en serio" las normas viales y hay algunas conductas al volante que pueden tener "graves consecuencias" o incluso penas de prisión. Lo ha hecho emitiendo un comunicado bajo el contundente título de "Estilos de conducción que pueden llevarte a la cárcel en España".

"En España, puede que no creas que conducir con seguridad pueda llevar a grandes problemas legales, pero es verdad. España se toma muy en serio la seguridad vial, por lo que cosas como pequeñas acciones al volante que parecen normales en otros lugares podrían llevarte a la cárcel allí. Incluso cosas simples como sobrepasar un poco el límite de velocidad o poner la música demasiado alta pueden tener graves consecuencias. Es una advertencia para las personas de otros países que conducen allí para que sean cautelosos", alerta la Asociación Internacional de Conductores.

Una portavoz del gran colectivo mundial de automovilistas explica el asunto profundizando en el mismo. "El turismo se trata de experiencias, y no quieres que una de esas experiencias sea un encuentro con la ley", advierte Julianna Marshall, experta en viajes de la International Drivers Association.

Es la propia experta Julianna Marshall la que se encarga de explicar "cuatro estilos de conducción que no debes seguir en España". Son los siguientes

Conducción rápida: Arriesgando más que solo tiempo Conducción lenta: Cuidado con la regla del carril izquierdo Conducción musical: Más alto no siempre es mejor Comer mientras conduces: Guárdalo para la cena

Conducción rápida: Arriesgando más que solo tiempo

La Asociación Internacional de Conductores explica que "las autoridades de tráfico españolas están firmemente comprometidas con el cumplimiento estricto de los límites de velocidad. Solo en 2020, la velocidad inadecuada contribuyó al 9% de los accidentes con heridos y al 25% de los accidentes mortales en España, según un estudio del Foro Internacional del Transporte. Estas infracciones pueden llevar a cargos criminales, multas elevadas, hasta seis meses de cárcel, sin mencionar el peligro asociado en la carretera. ¿Cuál es el mensaje claro de la DGT (Dirección General de Tráfico) contra el exceso de velocidad? No hay ningún riesgo justificable para la vida humana por el simple hecho de ahorrar unos minutos". Y la experta Julianna Marshalla aconseja: "Respeta el límite de velocidad. Están ahí por una razón: tu seguridad."

Conducción lenta: Cuidado con la regla del carril izquierdo

"Conducir demasiado lento tampoco es una excepción. Según datos de Statista, la conducción lenta puede causar tráfico pesado, lo que sucedió mucho en España entre 2010 y 2018. Un informe de 'The Sun' registrado en 2017 mostró que casi 1.400 conductores fueron procesados por conducir por debajo del límite de velocidad. Evita el carril izquierdo a menos que estés adelantando a alguien; en España se considera un carril rápido. Si no cumples con esta regla, puedes enfrentarte a multas o, en casos extremos, a una pena de cárcel. 'Mantén un ritmo constante. Ir demasiado lento puede afectar el flujo natural del tráfico', sugiere la señora Marshall".

Conducción musical: Más alto no siempre es mejor

"España puede ser sinónimo de flamenco, música animada y baile, pero este entusiasmo debe contenerse cuando estás al volante. Cualquier música que se reproduzca tan alta que pueda distraer al conductor o molestar a otros en la carretera puede ser sancionada por la ley. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) enfatiza que conducir requiere todos nuestros sentidos y que las distracciones como la música alta son un peligro para la seguridad. 'Para disfrutar de la música mientras conduces, mantén el volumen bajo para estar consciente de tu entorno', sostiene Julianna".

Comer mientras conduces: Guárdalo para la cena

"España es famosa por su diversa cultura gastronómica, pero aún no tiene cabida en sus carreteras. Según la Ley de Tráfico de España (DGT), los conductores podrían perder hasta seis puntos de su licencia por comer mientras conducen. La ley estipula que se debe tener control total y que se debe prestar atención a la conducción, como en muchos países europeos. Según un informe de RAC, aunque no es ilegal comer mientras conduces, si te distraes comiendo detrás del volante, la policía podría procesarte por conducción imprudente si consideran que no tienes el control adecuado del vehículo. 'Si necesitas hidratarte o comer, detente de manera segura al costado de la carretera. La seguridad siempre es más importante que la comodidad', aconseja Julianna".

María González Falcó

La experta en viajes de la Asociación Internacional de Conductores. "Lo que podemos aprender de España es que conducir no es simplemente ir del punto A al punto B", afirmó Julianna Marshall, experta en viajes de la International Drivers Association, nombre en inglés del gran colectivo mundial. "Es necesario entender que las normas y leyes de tráfico varían de un país a otro. Respetar estas diferencias mantiene un entorno más seguro para todos los usuarios de la carretera", agrega.

Según la asociación, "las estrictas leyes de tráfico de España reflejan sus esfuerzos por promover un entorno turístico más seguro. Esta iniciativa asegura a los visitantes que España se toma en serio la seguridad tanto de los locales como de los turistas, estableciendo regulaciones de tráfico más allá de lo habitual. La seguridad turística se extiende desde los hoteles hasta las carreteras, lo que convierte a España en un destino atractivo para los viajeros responsables", argumenta.

Es por eso que lanzan un gran consejo para todos aquellos que visiten España y se echen a la carretera al volante: "Mientras recorremos las pintorescas rutas españolas, recordemos que la seguridad es primordial y que se implementan leyes para mantenerla. No permitas que ciertos hábitos de conducción te lleven potencialmente a la cárcel. La conducción responsable es esencial para tu seguridad y la de los demás en la carretera. Con un cumplimiento diligente de las reglas y un comportamiento respetuoso al volante, tu viaje por España promete ser inolvidable".