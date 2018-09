El Principado licita el proyecto del futuro Museo del Calamar Gigante

La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente licitó ayer el proyecto del futuro Museo del Calamar Gigante de Luarca. El departamento dirigido por el socialista Fernando Lastra asegura que dispondrá "antes de fin de año" del diseño de reforma y adecuación del edificio de la antigua conservera (actuales almacenes de pescadores) del Muelle Nuevo, lugar donde se levantarán las instalaciones.

El presupuesto de licitación es de 45.000 euros, con el Impuesto del Valor Añadido (IVA) incluido, y el plazo de ejecución, de dos meses y medio. En los próximos días se publicará el anuncio de licitación del concurso para que las empresas interesadas presenten sus ofertas. En todo caso, el procedimiento se puede consultar desde ayer a través del perfil del contratante. Se actuará en las plantas primera y segunda de los actuales almacenes de pescadores, que serán sometidos a una reforma integral. También se actuará parcialmente en la planta baja.

El objetivo del Gobierno regional es licitar la obra, es decir, ejecutar físicamente este proyecto, el próximo año. El borrador del anteproyecto de presupuestos de 2019 incluirá una inversión de 650.000 euros. De este montante, 300.000 euros se invertirán en 2019 y los 350.000 euros restantes, en 2020.

El objetivo es abrir la sala en octubre de 2020, seis años y medio después de su cierre forzado por los destrozos de una marejada en la antigua sede, que se encontraba también en el Muelle Nuevo, justo en el edificio contiguo al futuro museo.

Por su parte, el alcalde, Simón Guardado, lamentó ayer las declaraciones de la plataforma "Más Luarca-Valdés" y pidió "una rectificación pública" a su presidente, Celestino Suárez de Ron, "porque sí tenemos un acuerdo firmado por el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores para trasladar los almacenes al polígono". El regidor aseguró que Suárez de Ron "no sabe de lo que habla cuando dice que no hay acuerdo, solo parece que tiene una hemorragia verbal". "Por lo que dice (por el artículo de opinión publicado anteayer por este diario) no sabe nada de los procedimientos administrativos", añadió. Guardado se mostró visiblemente molesto con la plataforma "porque no se puede mentir de ese modo". El colectivo está muy implicado con la recuperación del Museo del Calamar Gigante.