La Coral de Tineo premia a Silvia Quesada por su trayectoria

La cantante Silvia Quesada es la galardonada de la segunda edición del premio "Ritmo Tineo", creado por la asociación "Amigos de la Coral de Tineo" en 2019. Una distinción que busca reconocer a los cantantes y grupos tinetenses tanto por su trayectoria musical como por llevar el nombre de Tineo fuera del concejo.

Un requisito con el que la propia Silvia Quesada asegura que cumple. Aunque vivió sus primeros años en un pueblo de Salas, a los 12 se trasladó a Tineo y asegura que siempre se sintió tinetense. Algo que recuerda en cada una de sus actuaciones cuando se presenta ante el público explicando dónde están sus raíces. "Siempre que salgo fuera digo que soy de Asturias, pero especifico que soy de Tineo y recomiendo a la gente que nos venga a visitar y conozca nuestra gastronomía y los paisajes", explica.

Silvia Quesada asegura que recibe el premio con mucha ilusión, y más aún porque viene de su pueblo. "Es un premio que no me lo esperaba y se agradece que en tu casa se valore el trabajo que haces, algo que no todo el mundo puede decir", reconoce la cantante.

Un galardón que llega en un año marcado por la pandemia del coronavirus, que está afectando de forma especial también a los espectáculos y la cultura. En el caso de Silvia Quesada este año era importante porque era el de presentación de su último disco, "Prefiero ver llover", que salió en diciembre de 2019 y presentó en enero de 2020. "Solo di tres conciertos y la reducción de aforo es increíble, no puedes ir a Madrid porque no compensa, y aparte la sensación al cantar no es la misma porque no hay el mismo feedback del público con mascarilla y sentados a distancia", explica. Su próxima actuación está programada para el 20 de septiembre, en Gijón. En cuanto al premio, lo recibirá en noviembre, con motivo de la festividad de Santa Cecilia, y consistirá en una pieza diseñada por el orfebre también tinetense Lucas Santiago. El año pasado el galardón fue para el grupo "Jekes".