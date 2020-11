El ajedrez, deporte adaptado en Trevías

Fue Martín el que fijó la mirada en Trevías, pues lleva más de una década participando en los torneos de ajedrez que se celebran en esta localidad. El curso de la FEDC se planteó inicialmente para Barcelona, pero, finalmente, las restricciones sanitarias obligaron a buscar un plan alternativo. “Se pensó en Asturias y justo hemos llegado el día antes del cierre”, señala Martín, que defiende Trevías como un sitio “ideal, sin distracciones”. La formación se mantiene por tratarse de deportistas federados, pero, con estrictas medidas de seguridad.

El técnico federativo explica que el curso, el primero que se plantea tras el confinamiento, está programado dentro del calendario deportivo y es “un refuerzo para los jugadores que más destacan”. Entre ellos está el madrileño Miguel Eduardo Méndez, que, a sus 23 años, lleva jugando más de media vida. Pasó de tenerle tirria al juego, porque, explica, “mi padre no sabía enseñar”, a ser un apasionado. “El ajedrez te enseña autocontrol, aprendes que las derrotas son algo cotidiano y, también, ayuda en la toma de decisiones”, explica este aficionado con un 87% de discapacidad visual.

En este sentido, coincide con Martín en que es el deporte que más les iguala con una persona sin discapacidad. Con todo, hacen falta algunas adaptaciones en el tablero (las casillas negras están elevadas para hacerlas diferentes al tacto) y en las figuras (las negras llevan una protuberancia arriba para distinguirlas). Cada casilla tiene un orificio donde se insertan las piezas para evitar derribos y facilitar la manipulación, por lo que en las partidas adaptadas se juega con dos tableros.

Dice Méndez que el tablero fue su particular “salvavidas” durante el confinamiento, lo mismo que para el cántabro José Fernando Fernández, que, a sus 53 años, dice llevar jugando toda la vida. “El ajedrez ha sido un aliado estos meses porque te mantiene activo y concentrado. No hacen falta equipos, solo un rival”, precisa. Le costó decidirse a viajar a Asturias, pero dice que no queda otra que seguir viviendo y enfrentarse a esta difícil situación sanitaria.