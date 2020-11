El jardín Fonte Baxa de Luarca se remoza para su apertura total el año próximo

De momento se han limpiado las zonas con más maleza y arbustos. Tras la retirada de árboles y vegetación en mal estado, se harán desbroces controlados con el fin de “rescatar” especies en riesgo. También se repararán viales y puentes en mal estado. Otra tarea próxima y concertada por el Consistorio es la poda de magnolios, camelias y azaleas y la recuperación de plantas bajas, fundamentalmente hortensias y azaleas.

El cambio ya se percibe justo a la entrada, donde se han ganado espacios luminosos. “Nuestra idea es que, al entrar, se pueda ver ya algo diferente, que no sea tan frondoso por estar descuidado”, sostiene el concejal de Medio Ambiente, Jesús Fernández, la persona que desde el Ayuntamiento se ocupa del destino de este conjunto único en España. Los trabajos, contratados a una empresa externa, empezaron hace dos semanas.

El gobierno local actúa en el ala oeste del jardín que este año no se pudo visitar porque no fue posible ponerla a punto. “Es donde podemos encontrar miradores impresionantes a Luarca, además de a nuestra costa e incluso al faro de Busto”, destaca el edil para quien esta puesta a punto no sería posible sin constatar antes “el gran interés” que este bosque jardín ha generado en vecinos, visitantes e, incluso, empresas.

El objetivo es disponer de un espacio público “singular” del que disfrutar “en toda su extensión” a partir de la próxima primavera. Este año, el Ayuntamiento se vio obligado a cerrar en otoño. “Era imposibles recuperar parte de las zonas con más necesidad de arreglo y mantener las visitas”, mantiene Fernández. A partir de 2021 no habrá cierres por obras, de tal forma que el mantenimiento convivirá con el funcionamiento ordinario del bosque. De esta forma, será posible disfrutar de los cambios que las estaciones del año provocan en la vegetación.

El jardín se abrió al gran público el pasado uno de julio, tras un acuerdo de alquiler sellado cuatro meses antes por el ayuntamiento de Valdés y el propietario, José Rivera Larraya. “Se encontraba en una situación de deterioro severa, con imposibilidad incluso de acceder a bastantes zonas”, recuerda el concejal de Medio Ambiente. En marzo se realizó una primera actuación de retirada de arboles caídos y vegetación en mal estado que afectaba al conjunto. “Nos centramos exclusivamente en la mitad del jardín, posponiendo las acciones sobre el resto”, informa Fernández. Esta fase se realizó con recursos municipales “y logró su objetivo ,ya que vecinos y visitantes pudieron disfrutar de una parte del total que, aunque se encuentra lejos de llegar su mejor momento, da pasos de recuperación”.

Asimismo, pasado el verano el gobierno local constató la aceptación del público y continúo en su búsqueda de soluciones y financiación para la recuperación del conjunto. El proyecto cuenta con el apoyo de una empresa de construcción de Valdés y “pronto se firmarán dos convenio más”, destaca el edil. “Estamos a punto de cerrar otros dos acuerdos, y tenemos alguno más en fase de primeros contactos”, destaca Fernández. Las firmas privadas se fijan en el gran interés general y en la faceta medioambiental de la recuperación del conjunto botánico.

En otro campo, se trabaja en actuaciones concretas que se pueden ejecutar gracias a subvenciones europeas. De esta forma, se recuperarán todos los pasos y los puentes que comunican la parte del jardín hasta ahora abierta con la que está cerrada. Si se cumplen los planes del gobierno municipal, el conjunto lucirá en plenitud en Semana Santa.

“Las actuaciones están claras, aunque no siempre pueden ser definitivas, ya que únicamente ves el estado de unos árboles o plantas, pero lo que hagas puede afectar a otros próximos”, detalla el concejal. Por este motivo los trabajos son “flexibles según lo que nos vamos encontrando” y en función de los recursos económicos disponibles. Se trata de “unos jardines fantásticos donde se mezclan de forma majestuosa las particularidades botánicas del todo, con el paisaje del Cantábrico, la costa y la propia villa de Luarca”, indica el edil de Medio Ambiente.

Unas 17.000 personas pasaron por el espacio en el periodo de verano en que se permitió el acceso

Lo que no cambiará el es fórmula elegida por el Ayuntamiento para poder acceder. Será posible, como lo fue en verano, visitarlo sin límite de tiempo. También se aceptarán mascotas y tomar pequeños tentempiés en el área si ello no interfiere en el recorrido. Lo que todavía se discute es si subirá el precio de la entrada (tres euros la general), algo que tiene que estudiar el gobierno local en función de las necesidades del jardín y del coste de mantenimiento. En todo caso, sí se podrá comprar un pase anual de por 10 euros.

El Consistorio estudia hacer algo “especial” con las camelias. El concejal detalla que se han encontrado con numerosas plantas y variedades y, tratándose de una flor “con mucho potencial, disponer de una colección puede generar oportunidades de promoción para Luarca y Valdés”. En esta línea, primero se limpiará la zona donde hay más camelias para más tarde catalogar todas las variedades con ayuda de especialistas.

Por los jardines antiguamente conocidos como de Panrico pasaron este verano casi 17.000 personas.