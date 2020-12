Malestar entre los alcaldes del Navia por la escasez de fondos para el corredor

Por contra, en el Suroccidente, los alcaldes parecen más contentos. El regidor de Tineo, José Ramón Feito, señala que, aunque todo se puede mejorar, está satisfecho con la aportación que recibe: “Sin entrar en partidas genéricas, que nos pueden beneficiar, hay una inversión de unos 4.380.000 euros que cubre algunas demandas que venimos haciendo”. Tampoco se queja el alcalde de Cangas del Narcea, José Víctor Rodríguez, que considera que las cuentas “miran con mimo” al municipio, habilitando partidas para la conclusión de obras en curso y para otras nuevas. Entre ellas, la ampliación y reforma del centro de salud ubicado en el hospital cangués. “Atienden necesidades reales que tenemos y no serán las únicas partidas, pues hay otras genéricas”, precisa.

En El Franco, Cecilia Pérez, dice que necesita más tiempo para un análisis pero, a priori, figuran algunas inversiones comprometidas e iniciadas como el saneamiento de la rasa costera o las concentraciones parcelarias de Grandamarina y A Braña. “Hay además más inversión que no es nominativa, por tanto, todo es bien recibido”, apunta. Vegadeo no es tan optimista: tras una revisión inicial de las partidas nominativas y, a falta de profundizar, ve la inversión escasa. “Satisfechos no estamos cuando vemos que aparecemos poco”, señala el alcalde, César Álvarez.

En la zona oriental de Asturias, el de Llanes, Enrique Riestra, fue el único regidor en pronunciarse ayer. Denuncia que lleva meses esperando una reunión con el presidente Adrián Barbón. “El Principado tiene una deuda con el concejo que se evidenció en 2020 con unos presupuestos sin inversión en carreteras para el que es el décimo concejo de Asturias y uno de los mayores en términos turísticos”. Tras conocer el borrador, lamenta el “ninguneo” hacia el municipio y sigue reclamando la reunión con el jefe del Ejecutivo asturiano.

Sí figuran en el proyecto partidas para el saneamiento del concejo, en total un millón doscientos mil euros, ya comprometidos en una inversión plurianual.