“En cuanto tengo un hueco, me escapo a Vegadeo; es mi casa, donde quiero estar”

La asociación de Amigos de Vegadeo y su concejo ha concedido su XXIII premio Vegadense del año al futbolista y entrenador Pablo Ballesteros Lago, más conocido como Pablo Lago (Vegadeo, 1974). El jurado del galardón ha distinguido al veigueño, que actualmente es el segundo entrenador de la Sociedad Deportiva Ponferradina (León), por atesorar una trayectoria profesional deportiva de primer nivel única en el concejo, por transmitir los valores “de constancia, sacrificio y responsabilidad en su desempeño deportivo” y por su “colaboración y predisposición” en la difusión y celebración de eventos deportivos y culturales en su concejo natal. El premio, el de mayor nivel que se concede en Vegadeo, será entregado el 5 de agosto. Lago atendió ayer a LA NUEVA ESPAÑA, horas antes del último partido de Liga de la Ponferradina frente al Mallorca y contando los días para volver a casa.

–¿Cómo recibe el premio?

–Muy contento y con ilusión, me ha sorprendido. Es un reconocimiento de la gente de casa, de la gente de mi pueblo, así que lo recibo con emoción.

–¿Qué es Vegadeo para usted?

–Es mi casa, he vivido allí y sigo haciéndolo. Aunque no puedo estar siempre por motivos profesionales, en cuanto tengo un hueco me escapo, me voy al pueblo. Es donde quiero estar. Estuve hasta los dieciséis años en Vegadeo y allí empecé a hacer deporte y también a jugar al fútbol.

–¿Cómo se ve el concejo desde la distancia?

–Quizás los que están allí todo el año lo puedan ver de manera diferente, pero los que estamos fuera somos los que más ganas tenemos de volver a casa y disfrutar de lo que tenemos allí, de la familia y de los amigos a los que hace tiempo que no vemos.

–Vegadeo destaca a nivel deportivo al contar con un buen número de clubes en disciplinas diversas. ¿Qué le parece?

–Habla muy bien de la gente que está apoyando al deporte y de los deportistas que compiten. Hay muchas especialidades, desde el remo, bádminton o baloncesto a fútbol. Tenemos muchas disciplinas en las que aparecen constantemente jugadores y eso es un orgullo para todos. Habla muy bien del trabajo que se hace en el concejo. Desde mi visión, el deporte es muy importante. Mi vida no solo profesional sino personal gira alrededor del deporte, y no solo fútbol. Es fundamental que el deporte sea, si no una prioridad, un complemento muy bueno para el desarrollo de los jóvenes

–¿Cómo está impactando el covid en el mundo del fútbol?

–En el fútbol profesional llevamos una temporada y media sin casi espectadores y eso se va notando. La gente tiene muchas ganas de volver a entrar a un campo. De Segunda B hacia abajo sí que se puede entrar y se ven campos prácticamente llenos, quizás sea una contradicción. Espero que el fútbol profesional vuelva a como estaba hace poco tiempo, que es lo que deseamos todos.

–¿Seguirá la próxima temporada en la Ponferradina?

–Hay que esperar al partido de hoy (por el de ayer) y empezar a hablar sobre la planificación de la temporada que viene. De momento, el primer entrenador tiene un año más en Ponferrada, así que esperemos que todo siga igual de bien que esta temporada y podamos seguir un año más. Aquí estoy muy contento.

–¿Qué le parece que el Atlético Madrid haya ganado la Liga este año?

–Como he podido jugar en ese equipo una temporada, le tengo mucho cariño y creo que para el fútbol profesional es muy bueno que haya otros equipos, no solo Madrid y Barcelona, que sean capaces de disfrutar de un título de Liga. Ojalá pueda haber muchos más. Es bueno para el fútbol español, aumenta la competitividad entre los equipos y hace que para la gente el fútbol sea más atractivo.